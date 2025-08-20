מחקר חדש מעלה קשר בין רמת חומצת האומגה אצל נשים, לסיכון לחלות באלצהיימר.

חוקרים מאוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון מצאו כי נשים שסבלו מאלצהיימר היו בעלות רמה נמוכה יותר של חומצת אומגה מאשר נשים שלא סבלו מהמחלה.

על פי המחקר, שתוצאותיו פורסמו בכתב העת המדעי Alzheimer's & Dementia, רמת חומצת האומגה בקרב נשים עם אלצהיימר הייתה נמוכה ב-20 אחוזים מאשר נשים שלא סבלו מהמחלה. בקרב גברים לא נמצא קשר בין רמת חומצת האומגה לסיכון לחלות באלצהיימר.

כריסטינה לגידו-קוויגלי, מחברת בכירה במחקר החדש, אמרה כי "ההבדל בין המינים היה הממצא המזעזע והבלתי צפוי ביותר. יש אינדיקציה לכך שצריכת מופחתת של תרכובות אלו יכולה להיות גורם לאלצהיימר, אך אנו זקוקים לניסוי קליני כדי לאשר זאת".

במהלך המחקר ניתחו החוקרים את רמות השומנים בדם של 306 אנשים עם אלצהיימר, 165 אנשים עם פגיעה קוגניטיבית קלה ועוד 370 אנשים שהיוו קבוצת ביקורת בריאה מבחינה קוגניטיבית. נשים שסבלו ממחלת האלצהיימר היו עם רמות גבוהות יותר של שומנים רוויים ורמות נמוכות יותר של שומנים בלתי רוויים בהשוואה לנשים בריאות מבחינה קוגניטיבית.

לגידו-קוויגלי אמרה כי היא מתכוונת לקיים ניסוי שיבדוק האם צריכת תוספי תזונה יכולה לעכב את מחלת אלצהיימר, במיוחד אצל נשים עם רמות נמוכות של חומצות שומן בלתי רוויות. "הירידה עשויה להתחיל להופיע אצל נשים בשנות ה-50 לחייהן. נשים צריכות לוודא שהן מקבלות חומצות שומן אומגה בתזונה שלהן".