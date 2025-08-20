ד"ר אירנה סטפנסקי היא מומחית לטיפול במחלות סרטן, כימותרפיה וטיפול ממוקד מטרה, מנהלת אשפוז אונקולוגי במרכז הרפואי איכילוב.

ד"ר סטפנסקי נחשבת מומחית בטיפולים חדשניים, הכוללים שילובים בין כימותרפיה, אימונותרפיה וטיפול ביולוגי מותאם אישית, והיא פעילה במחקרים קליניים כמנהלת או כחוקרת ראשית. תחומי ההתמחות שלה כוללים טיפול בסרטן שד, גידולים במערכת העיכול, סרטן ריאות, לבלב, כבד, עור, כליות ומעי גס. בנוסף, היא דוברת שפות רוסית, אנגלית ועִברית

לד"ר סטפנסקי קליניקה פרטית במרפאת " טופ איכילוב ", לכן יש לנו אפשרות לקבל ממנה מענה מהיר לשאלות שעולות אצל מטופלים לגבי האבחנה והטיפול בסרטן. קודם כל, בואו נדבר על בדיקות שיש לעשות לגילוי סרטן נתייחס למושגים נפוצים בתחום.

ד"ר סטפנסיק, ספרי לנו בבקשה כיצד מאבחנים סרטן?

האבחון והטיפול תלויים קודם כל בסוג המחלה שאנחנו מחפשים. כאשר אנשים מגלים בעיה כלשהי בשד, מעי, ריאות וכו', הם פונים למומחים בעלי מומחיות ספציפית. אונקולוגים נכנסים לתמונה רק כאשר יש חשד לסרטן והתקבלו תוצאות ביופסיה. לדוגמה, אנחנו לא יכולים לאבחן סרטן ריאה רק על סמך בדיקות CT או MRI. לשם כך צריכים לקבל תשובה חיובית של ביופסיה. כלומר, מטופלים מגיעים לאונקולוג רק לאחר שיש אבחנה ראשונית. בשלב זה אנחנו בוחרים בין אופציות טיפוליות שונות והרבה פעמים מציעים לא רק טיפול כללי לסרטן השד או המעי אלא מתאימים אותו לתכונות ספציפיות של הגידול.

אנחנו מחפשים מאפיינים ספציפיים של הגידול הסרטני וגם עושים בירור להערכת שלב המחלה. יחד עם זאת, אפילו לשלב של המחלה אין משמעות כה גדולה כמו שיש למאפיינים הביוליוגיים של הגידול. מאפיינים אלה הם תוצאה של הרכב מולקולרי ותכונות גנטיות אינדיבידואליות שיש לכל אדם. סוג הטיפול נקבע לאחר שיש ברשותנו את כל הנתונים האלה.

האם זה אומר ששתי מטופלות עם אותה אבחנה של סרטן השד יכולות לקבל טיפול שונה לחלוטין?

נכון. הטיפול נקבע על פי סוג ומיקום הגידול וגם על סמך המאפיינים המולקולריים שלו. לפעמים מצב של המטופל דורש התערבות מיידית. במקרה זה כדי להחליט על הקו הראשון של הטיפול, אנו עושים בירור גנטי ומולקולרי. לעיתים נדרש לעשות בירור מעמיק יותר שתוצאותיו ישמשו אותנו בשלב מאוחר יותר ויסייעו בבחירת טיפול מותאם אישי.

בואי נביא דוגמאות ספציפיות ונדבר על סוגי הסרטן הנפוצים ביותר. למשל, על סרטן מעי הגס.

בדרך כלל, סרטן מעי הגס מתגלה בקולונוסקופיה. לדוגמה, מטופל עם תלונות הקשורות למערכת העיכול, פונה לגסטרואנטרולוג והוא מפנה אותו לבדיקת קולונוסקופיה, שם לעיתים אפשר מתגלה גידול. אם אין חסימת מעיים ואלא נדרשת התערבות כירורגית דחופה, מומלץ קודם כל לקבוע את שלב המחלה ורק לאחר מכן להחליט על טיפול.

בבירור שנעשה לצורך הערכת שלב המחלה אנו בודקים בין היתר האם יש גרורות והיכן הן ממוקמות. אם המחלה ממוקמת אך ורק במעי הגס, אנחנו יחד עם הכירורגים מחליטים האם הגידול הוא נתיח והאם יש צורך בטיפול טרום ובתר ניתוחי על מנת לשפר את התוצאה הסופית ולהפחית סיכון לחזרת המחלה.

כאשר מדובר בסרטן הרקטום (חלחולת) ללא גרורות, לפני שעוברים לשלב הניתוחי, אנו יכולים להפנות את המטופל לטיפול קרינתי או כימוקרינתי על מנת להגיע לתוצאה מיטבית. כלומר, הכל תלוי בשלב המחלה ובמיקום של הגידול.

בדיקה חשובה נוספת היא בדיקת דם למוטציות, במיוחד כאשר מדובר בסרטן מעי הגס אצל חולים צעירים. בדיקה זו מאפשרת לגלות נטייה גנטית להתפתחות מחלות ממאירות, ולכך יש משמעות רבה לא רק עבור המטופל עצמו אלא גם עבור קרובי המשפחה שלו.

האם קיימות בדיקות כאלה גם במקרה של סרטן השד?

כן, אנחנו ממליצים לעשות אותן ובמיוחד לחולות צעירות. הן מאפשרות להעריך סיכון להתפתחות מחלות ממאירות אחרות. בנוסף, אם לחולות עם סרטן שד גרורתי מתגלה מוטציית BRCA, הן יכולות לקבל טיפול תחזוקתי ספציפי שעוזר להאט את התקדמות המחלה.

כשמדברים על מחלות סרטן, אנחנו הרבה פעמים שומעים מושג "סמני סרטן". תסבירי לנו בבקשה מה זה ומה המשמעות שלו. האם זה גם חלק ממאפייני הגידול והאם משתמשים לצורך קביעת האבחנה?

לא. סמני סרטן משמשים כאמצעי מעקב על יעילות הטיפול במקרה של מחלה גרורתית. ישנם סמני סרטן שרמתם בדם עולה כשיש אצל אדם גידול כזה או אחר אך זהו ערך לא ספציפי ולא ניתן לקבוע לפיו אבחנה מדויקת. כמו כן, לפיהם לא ניתן לקבוע את סוג הגידול ולהחליט על טיפול. זוהי רק בדיקת עזר שמסייעת להעריך את תגובת המחלה לטיפול. לרוב, משתמשים בבדיקות האלה במקרה של סרטן שד, מעי הגס, שחלות ולבלב.

במחלות ממאירות אחרות כמעט ואין להן משמעות מכיוון שסמני סרטן הם בעצם חלבונים שהגידול יכול לייצר וגם לא לייצר אותם. לעיתים קרובות, רמה של סמני סרטן נשארת בטווח התקין למרות גידול ממאיר. לעומת זאת, ישנם מקרים כאשר סמני סרטן מעט מוגברים אך לבן אדם אין שום מחלה אונקולוגית ועלייתם היא תוצאה של תהליך דלקתי בגוף. כלומר, אנחנו לא תמיד יכולים לסמוך על סמני סרטן ומשתמשים בהם ככלי עזר להערכת תגובה של המחלה הגרורתית לטיפול.

מה לדעתך דבר הכי חשוב כיום בטיפול במחלות סרטן?

מה שאמרתי קודם. מאוד חשוב לברר את המאפניים המולקולריים של הגידול ועל סמך זה להתאים טיפול. רפואה מודרנית מתקדמת מאוד מהר והשאיפה היא למצוא טיפול שמתאים למקרה ספציפי של כל מטופל. מה שנקרא, רפואה מותאמת אישית וזה נהדר.

צריך לציין גם שבארץ תרופות אונקולוגיות חדשות מקבלות את כל האישורים ונכנסות לשימוש מהר יחסית, לכן יש לנו אפשרות להציע אותן למטופלים וכך להעלות את הסיכוי שלהם להישרדות. כלומר, לרשותנו עומדות כל האופציות הטיפוליות המתקדמות ביותר. אך מאוד חשוב שהמטופלים עצמם לא יתעלמו מהתסמינים ויפנו לרופא בזמן. כולנו מבינים שככל שהסרטן מתגלה מוקדם יותר, כך הטיפול יהיה קל ויעיל יותר. לכן אני רוצה שוב להדגיש ולומר: תקשיבו לגוף שלכם ותפנו לרופא על מנת שאנחנו נוכל לגלות את המחלה בשלבים מוקדמים ולהתגבר עליה.

מיכאל זייגרניק, עורך אתר טופ איכילוב