נעמה דופלט, שהייתה ארוסתו של סרן כפיר פרנקו ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, נישאה הערב (רביעי) לזיו עמרני. זיו איבד לפני כחודשיים את אחיו, נווה לשם ז"ל, שנפל גם הוא בקרב במלחמה נגד חמאס. לפני כ-24 שנה איבד זיו את אמו שרית עמרני ברוך בפיגוע בצומת נוקדים.

החתונה נערכה באווירה מרגשת במיוחד, כשבני המשפחות שהאובדן נגע בהן מקרוב, ליוו את הזוג ביום שמחתם.

האורחים שנכחו בחתונה סיפרו על עוצמת הרגע, שבו שני אנשים שחוו כאב כבד, מצאו נחמה הדדית ובחרו להקים בית חדש יחד.

ח"כ מיכל וולדיגר שהשתתפה בחתונה, שיתפה: "לפני כשנה התמוטט על נעמה דופלט עולמה. נעמה איבדה את בחיר לבה, את ארוסה, סמל כפיר יצחק פרנקו הי"ד שנהרג בעזה. היה לה כל כך קשה ומידי פעם התגנב לה הרצון להרים ידיים, אבל לא. נעמה לא הרימה ידיים. היא נאבקה ובחרה בחיים וברגעים אלו היא נכנסת תחת החופה עם אהובה זיו עמרני.

את נעמה הכרתי, יחד עם הלל, נועה, רבקה ורביד, במאבק על הכרה בארוסות שאיבדו את בחיר לבן במלחמה. זה היה מאבק כואב ונחוש, וב"ה הצלחנו להעביר את חוק הארוסות, שהעניק להן מעמד ומעטפת.

החתונה של נעמה וזיו היא לא רק סיפור אישי, היא סמל לעם ישראל כולו. סמל ליכולת שלנו לשאת את הכאב והשבר, ולצד זאת להקים חיים חדשים, מלאים בתקווה ובשמחה. נעמה וזיו היקרים, היום הזה שלכם הוא גם שלנו. עם ישראל כולו מתרגש איתכם ומברך אתכם שתזכו להקים בית מלא אהבה, אמונה ואור", סיכמה.