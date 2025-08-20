פאגאיה טכנולוגיות, חברת טכנולוגיה גלובלית הפועלת בתחום הפיננסי ומבוססת בינה מלאכותית, הודיעה על השלמת עסקת איגוח (ABS) בהיקף של 400 מיליון דולר, המתמקדת בהלוואות רכב. מדובר בעסקה הגדולה ביותר שביצעה החברה בשנת 2025 בתחום זה, והיא זכתה לדירוג הגבוה ביותר - AAA.

מאז תחילת השנה, פאגאיה גייסה סך של כ-1.3 מיליארד דולר באמצעות עסקאות איגוח דומות, כולן ממוקדות במימון הלוואות רכב. העסקה הנוכחית כללה בסיס משקיעים מגוון, עם 15 משקיעים שונים. מתוך אלה, 6 הצטרפו השנה לראשונה לעסקאות החברה, ו-4 מהם לא השתתפו בעבר בשום פעילות של פאגאיה בשוק ההון. בין המשקיעים ניתן למנות חברות ביטוח, קרנות פנסיה מקומיות ובינלאומיות, מנהלי השקעות גדולים וקרנות גידור.

הביקוש לעסקה עלה באופן ניכר על ההיצע, מה שמעיד על המשך העניין של גופים מוסדיים בנכסי האשראי שמעמידה החברה. דירוג ה AAA שקיבלה העסקה משקף את איכות הנכסים המגובים בה, כמו גם את יציבות תיקי ההלוואות שעליהם היא מבוססת.

לחצו כאן לכתבה המלאה שהתפרסמה

המשך מגמת הפעילות בתחום הרכב

החברה מציינת כי פעילותה בתחום הלוואות הרכב נשענת על שילוב של בינה מלאכותית וניתוח דאטה מתקדם, המאפשרים הערכת סיכונים מבוססת נתונים. שיטה זו מסייעת בבניית תיקי הלוואות מאוזנים ומפחיתה את הסיכון לאי עמידה בהחזרים. במקביל, המערכת תומכת בהרחבת הנגישות למימון עבור לקוחות קצה, תוך שמירה על רמת איכות אחידה.

היקף העסקאות המצטבר מתחילת השנה מצביע על מגמה ברורה של פנייה לשוק ההון כדרך עיקרית למימון פעילות. הדבר מאפשר פיזור רחב יותר של מקורות המימון, גישה להון בקנה מידה גדול והמשך יציבות בפעילות האשראי גם בתקופות שבהן התנאים הכלכליים משתנים. שילוב בין משקיעים חדשים לבין הרחבת ההתקשרויות עם משקיעים קיימים מחזק את מעמדה של החברה בזירת המימון המוסדי.

נוסף לכך, העסקה הנוכחית מדגימה את היכולת של החברה להתאים את מבנה המימון שלה לדרישות השוק, להרחיב את מעגל המשקיעים, ולבנות מסגרות אשראי העומדות בתקנים גבוהים של איכות ובקרה.

העסקה מתבצעת בסביבה כלכלית שבה שוק האשראי העולמי מתמודד עם תנודתיות רבה. למרות זאת, פאגאיה הצליחה לבנות מסגרת השקעה שענתה על הציפיות של משקיעים מוסדיים, תוך שילוב ניתוח מידע נרחב עם מערכות בקרה פיננסיות לניהול מדויק של תיקי האשראי ושמירה על שקיפות.

בהסתכלות קדימה, המשך היכולת של החברה לשמר את הביקוש לעסקאות איגוח תלוי גם ביכולת להתאים את המוצרים לשינויים רגולטוריים ולדרישות שוק מקומיות ובינלאומיות. עבודה עקבית בתחום זה יכולה לאפשר לה להרחיב את פעילותה גם לענפי אשראי נוספים ולחזק את מעמדה במערכת הפיננסית הגלובלית.