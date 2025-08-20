סקר שערך מכון "דיירקט פולס" עבור i24NEWS מעלה כי לו היו הבחירות נערכות היום הייתה מפלגת הליכוד זוכה ב-28 מנדטים.

מפלגה בראשות נפתלי בנט מקבלת 19 מנדטים, הדמוקרטים 13, ש"ס 10, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 8, מפלגת הציונות הדתית 6, מפלגת מילואימניקים בראשות יועז הנדל 5, יש עתיד 4, רע"ם 4 וחד"ש-תע"ל 4.

מפלגות "כחול לבן" ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

המשתתפים בסקר נשאלו גם לגבי תרחיש בו מתמודדת מפלגת ימין חדשה של יוצאי מערכת הביטחון, אשר תכלול את יוסי כהן, דדי שמחי, עופר וינטר ואמיר אביבי.

במצב כזה מקבלת מפלגת הליכוד 25 מנדטים, מפלגתו של בנט 17, מפלגת הימין החדשה של יוצאי מערת הביטחון 13 והדמוקרטים 13.

ש"ס משיגה 9 מנדטים, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 5, מפלגה בראשות יועז הנדל 5, רע"ם 5, יש עתיד 4, מפלגת הציונות הדתית 4 וחד"ש-תע"ל 4.

גם בתרחיש זה מפלגות "כחול לבן" ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.