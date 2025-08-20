ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפודקאסט הבריטי "טריגרנומטרי" וסיפק קווי מתאר לדרך בה צריכה להיראות ועדת חקירה שתבדוק את מחדלי ה-7 באוקטובר.

"זו צריכה להיות ועדה אובייקטיבית שחוקרת את כולם - מראש הממשלה ועד אחרון הפקידים ואנשי הצבא", אמר נתניהו.

הוא שב והדגיש כי כל האיתותים שקיבל מהמודיעין הישראלי העידו על כך שחמאס מורתע ולא מתכוון לפתוח במתקפה.

נתניהו שחזר את הרגעים הראשונים של השבעה באוקטובר. "בשעה 06:20 בבוקר קיבלתי שיחה מהמזכיר הצבאי שלי, שהודיע לי כי חמאס פלש לישראל. הדבר הראשון ששאלתי הוא אם מדובר בפלישה רחבת היקף, והוא השיב: 'נראה שכן'. אחר כך שאלתי אם אנחנו מסוגלים לחסל את מנהיגי חמאס. בסוף הגעתי למטה צה"ל בתל אביב, קראתי לגיוס מילואים והכרזתי על מלחמה".

לדבריו "ראינו שם מראות שבהם העם היהודי לא חזה מאז השואה. למדנו שישראל נלחמת לא רק עבור הישרדותה, אלא גם עבור הישרדות החברה המערבית, שמאוימת על ידי ברברים".

"עזה היא חלק מציר הטרור של איראן, שעומדת מאחורי מתקפות חמאס מדרום ומתקפות חיזבאללה מצפון", הוסיף נתניהו. "זו הייתה תוכנית של מתקפת פתע מתואמת של הארגונים האלה, שמטרתה הייתה להשמיד את ישראל".