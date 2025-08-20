לשכת ראש הממשלה הודיעה הערב (רביעי) כי לקראת אישור התוכניות לתמרון בעיר עזה, הורה בנימין נתניהו לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על מעוזי הטרור האחרונים ולהכרעת החמאס.

"ראש הממשלה מביע את הערכתו הרבה ללוחמי המילואים שגויסו ולמשפחותיהם, ולכלל חיילי צה"ל. יחד ננצח", לשון הודעת הלשכה.

בכאן חדשות הובאו דברי גורם מדיני שאמר כי ישראל לא מתכוונת לשגר משלחת להמשך המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים בשלב זה.

גורמים פלסטינים טענו כי שחמאס הסכים להצעת המתווכות לעסקה המבוססת על מתווה השליח האמריקני סטיב וויטקוף - אך בישראל הגיבו ואמרו שההסכמה רחוקה ממאוד ממתווה וויטקוף שהוצע בעבר וכוללת תנאים שישראל לא יכולה להסכים להם.