במרכז 'מאורות' באשדוד, שהוקם בשנים האחרונות, במטרה להנגיש לקהל הישראלי את "הסיפור היהודי" באמצעות שלל אמצעים טכנולוגיים, מארחים בקיץ הנוכחי חיילים וחרדים אלה לצד אלה.

"בסוף, אחרי כל המחלוקות, כולנו עם אחד", אמר הרב מנחם עמאר, מייסד 'מאורות', "אצלנו משאירים מחוץ לכותלי המקום את הוויכוחים ואת המחאות. כאן כולם משפחה אחת".

המסלול במקום, נמשך שעה וחצי, ובו המבקרים נחשפים ל"סיפורו של עם בן 3000 שנים בסיור חוויתי". במהלך הסיור, מובטח למבקרם, "תפגשו את אברהם יצחק ויעקב עם שלל חוויות תאורה ועוד. במרכז המבקרים לסיפור היהודי - 'מאורות' סוד הקסם היהודי במסע של לימוד, חוויה וגילוי, בין העבר דרך ההווה ואל העתיד".

הרב עמאר מספר "עשינו מאמצים רבים להגיש את התוכן - שיתאים לכל ישראלי באשר הוא, מאדם ללא כיפה ועד לאברך חרדי. השילוב בין הסיפור לחוויה החושית, יוצרת חידוש אצל כל אחד מהמבקרים".

"אנחנו כאן בשליחות", מסכם הרב עמאר, "המטרה שלנו שכל ילד בישראל, וכל אדם בישראל - מגדול ועד קטן, ייחשף לסיפור היהודי של כולנו. צו השעה היא אחדות, וזה יגיע קודם כל מההבנה שכולנו משפחה אחת, עם אחד", הוא מסכם.