רבני ישיבת "כסא רחמים" בראשות הרב צמח מאזוז פרסמו מכתב חריף בו מחו על הצעדים הממשלתיים שננקטו לאחרונה נגד עולם התורה. לדבריהם, מדובר בהתנהלות חמורה הפוגעת בציבור הלומדים ובזהותה הרוחנית של המדינה.

במכתבם כתבו הרבנים כי "משך שנות דור זכתה המדינה לקחת חלק בהחזקת עולם התורה. זכות שודאי עמדה לה לעמוד מול אויבינו". עוד הדגישו כי פגיעה זו מסכנת את חוסנה של המדינה ומעמידה בסכנה את כלל היישוב היהודי.

הרבנים הוסיפו אזהרה חריפה, "אין ספק שבהתנהלות נוראה זו כורתת המדינה את הענף עליו היא יושבת וגורמת סכנה ליישוב היהודי כולו". לדבריהם, הצעדים האחרונים עלולים להביא לפגיעה חמורה ביציבות ובקיום הרוחני של עם ישראל.