2 אליפיות רצופות ופריצה במונדיאל הנבחרות עד גיל 20. דור תורג'מן, חלוץ העתיד של הכדורגל הישראלי עובר לארצות הברית.

אחרי ערן זהבי, חלוץ נוסף יחסר העונה למכבי ת"א.

אחרי תקופה ארוכה בה הביע רצון לעזוב אל עבר תחנה חדשה שתעניק לו דקות משחק ואתגר משמעותי וגדול, דור תורג'מן עוזב את ישראל ועובר לליגת הכדורגל האמריקאית בה משחקים שלל כוכבים בעבר ובעתיד - ליגת ה-MLS.

תורג'מן, ששמו נקשר בקבוצות מיבשת אירופה דוגמת ריינג'רס הסקוטית וצסק"א הרוסית, עובר לניו אינגלנד רבולושן, קבוצתו של המגן עיליי פיינגולד שגדל ושיחק במכבי חיפה.

הקבוצה האמריקאית רכשה את תורג'מן בסכום של 6 מיליון דולר, כאשר תורג'מן עצמו ירוויח סכום של מיליון יורו בחוזה לשלוש שנים ויפגוש פנים אל פנים את מסי, סוארס ושלל הכוכבים הגדולים.

למעשה, תורג'מן שגדל במחלקות הצעירות של מכבי ת"א ובעונה שעברה כבש 20 שערים ובישל 6 לחבריו בכל המסגרות, מצטרף אל מושבת שחקנים ישראליים שכבר משחקים בליגה האמריקאית, בהם ליאל עבדה, עידן טוקלומטי וכמובן פיינגולד.

מכבי תל אביב נפרדה מהחלוץ כשכתבה בהודעתה הרשמית: “מכבי תל אביב מודה לתורג'מן על מסירותו, מקצועיותו ותרומתו לאורך שנותיו הבלתי נשכחות בצהוב־כחול. תודה דור על כל מה שעשית במכבי ובהצלחה בהמשך דרכך”.