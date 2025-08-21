ד"ר יעל (ילי) נתיב, חוקרת מחול ישראלית ויו"ר עמותת הכוריאוגרפים בישראל, הגישה תביעה נגד אוניברסיטת קליפורניה בברקלי, בטענה לאפליה על רקע לאום.

נתיב טוענת כי בקשתה לשוב וללמד בקמפוס נדחתה רק בשל היותה ישראלית, בניגוד למדיניות האוניברסיטה ולחוקי מדינת קליפורניה.

במסמכי התביעה מצוין ציטוט מתוך הודעת וואטסאפ שקיבלה נתיב, בה נאמר לה כי "המצב מאוד חם כרגע והרבה מהסטודנטים לתואר שני שלנו כועסים".

דובר האוניברסיטה מסר כי אין ביכולתו להתייחס לפרטי המקרה מאחר והוא תלוי ועומד, אך הדגיש כי האוניברסיטה מחויבת להיאבק בהטרדות ואפליה.