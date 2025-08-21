כ-40 חניכים וכ-10 אנשי סגל המשרתים בבסיס ההגנה האווירית ביסל"א דיווחו על תסמינים של הקאות ושלשולים.

על פי הדיווח בחדשות 12 כל החיילים קיבלו טיפול רפואי ובמקביל צה"ל פתח בבדיקה כדי לקבוע את מקור התחלואה.

בשלב זה אין אישור חד-משמעי לכך שמקור התסמינים הוא מזון. גורמים בצה"ל מדגישים כי שכל האפשרויות נבדקות במסגרת החקירה.

אם לחיילת המשרתת בבסיס סיפרה ל-N12 בזעם: "עשרות חיילים וחיילות מקיאים בלי הפסקה, חיילים עם שלשולים. מייבשים אותם עד שהם רואים חובש. נראה שאיבדו שליטה". בצה"ל מבטיחים לעדכן את המשפחות והציבור ככל שיתקבל מידע נוסף, ומדגישים כי בריאותם של המשרתים נמצאת בראש סדר העדיפויות.