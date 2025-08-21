90 שנה לאחר שהלך לעולמו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מנהיגה הרוחני של הציונות הדתית יתכנסו אלפי תלמידיו ומוקירי זכרו לסדרת אירועים מיוחדים בבנייני האומה.

במהלך השנים יום ג' באלול הפך למוקד של השראה ושיח ציבורי על זהותה של הציונות הדתית כתורה שמחוברת למדינה, להתיישבות ולערכים חברתיים.

באירוע המיוחד שיתקיים בימים ראשון ושני 24- 25 באוגוסט בבנייני האומה בירושלים יתקיימו מייצגים מיוחדים לזכרו ובהם מיזם "הנני" המציג דמויות מעוררות השראה שהקימו יוזמות ציוניות דתית, לימוד בבית מדרש ומפגשים של צעירים עם דמויות חינוכיות.

בשיא האירוע יתקיים מופע מיוחד המציג את תורתו של הרב קוק, בהשתתפות גדולי הזמרים ובהם ישי ריבו, אברהם פריד, ביני לנדאו ונוספים וכן יישאו דברים רבנים ואישי ציבור.

במתחם האירוע יתקיימו מייצגים שהוקמו במיוחד לכבוד האירוע, בין היתר הוקם שחזור מיוחד של בית מדרשו של הרב קוק המשחזר את התחושה המקורית כפי שהייתה בזמנו של הרב.

בנוסף, הוקם מייצג בסגנון מנהרת הזמן שיקח את המבקר אחורה בזמן בין תחנות מרכזיות שעיצבו את דרכה של הציונות הדתית.

מפיקי האירוע לא שוכחים את מלחמת חרבות ברזל ואת הנופלים, והקימו מייצג מרגש שינציח את כלל נופלי המלחמה ויוקיר את זכרם.

