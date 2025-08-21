הזמר אליאב זוהר, בנו של השר מיקי זוהר, הפך אתמול לאבא בגיל 25.

"מעולם לא הרגשתי כלכך מאושר! תודה לאשתי המדהימה ספיר ותודה לקדוש ברוך הוא", כתב זוהר לעוקביו באינסטגרם עם תמונה מחדר הלידה.

השר מיקי זוהר בן ה-45 צייץ ברשת ה-X "אני סבא! מזל טוב לבני בכורי אליאב וכלתי היקרה ספיר שהפכו אותי ואת רעייתי האהובה ימית לסבא וסבתא לנכדה מתוקה".

אליאב זוהר, זוכה הכוכב הבא, עמד תחת החופה בדיוק לפני שנה עם בחירת ליבו ספיר מסיקה. החתונה נערכה באופן מצומצם לאחר שסמוך לאירוע המרגש התקבלה בשורה קשה על הירצחם של חטופים.