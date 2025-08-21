הדובר הבכיר של מחלקת המדינה האמריקנית לענייני ישראל והשטחים הפלשתינים שאהד גוריישי פוטר לאחר סדרת עימותים עם בכירי המחלקה ולאחר שלא התיישר עם הקו התומך בממשלת ישראל של הבית הלבן - כך מדווח היום (חמישי) ה"וושינגטון פוסט".

פיטוריו של שאהד גוריישי ביום שני, הגיעו ימים ספורים לאחר ויכוח פנימי על פרסום הצהרה לתקשורת שכללה את המילים: "אנחנו לא תומכים בעקירה כפויה של פלשתינים בעזה".

הנהלת מחלקת המדינה דחתה את ההצעה והורתה לפקידים "לחתוך את השורה המסומנת באדום ולנקות".

מחלוקת נוספת פרצה בתחילת החודש לאחר חיסול עיתונאי אל ג'זירה אנס א-שריף. גוריישי המליץ לכלול ביטוי של סימפטיה כלפי ההרוגים. "אנחנו מתאבלים על מות העיתונאים ומביעים תנחומים למשפחותיהם". בכירי המחלקה התנגדו לכך. "אין צורך בתגובה. אי אפשר לשלוח תנחומים אם אנחנו לא יודעים בוודאות מה עשה האיש הזה", נכתב במייל.