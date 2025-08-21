ראש מועצת בנימין ישראל גנץ מגיב לפיגוע הבוקר בחוות מלאכי השלום דוברות

רועה צאן יהודי בן 20 נפצע בראשו הבוקר (חמישי) באורח קל ככל הנראה מירי סמוך למלאכי השלום שבאזור שילה. במקביל, נבדק האם הצעיר נפגע מאבנים.

האירוע התרחש באדמות מדינה כ-300 מטרים מכביש אלון, בין היישוב עדי עד ומלאכי השלום באזור שבו היו בעבר לא מעט פיגועים. המחבל הגיע ככל הנראה מהכפר העויין אל מועייר.

הוא ביצע ירי של קליע אחד לעבר החוואים ולאחר מכן האקדח נתקע. הוא ניסה לתקוף אותם אך הם הצליחו להדוף אותו באמצעות הריינג'ר שניתן להם כחלק ממרכיבי ביטחון שהתקבל ממשרד ההתיישבות והחטיבה להתיישבות.

גנץ בזירת האירוע צילום: עצמי

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ הגיב לפיגוע "מדובר במארב מתוכנן שנגמר בנס. אנחנו מחזקים את כוחות הבטחון ואת החוואים הגיבורים שפועלים בבנימין. הריינג'ר בו היה החוואי הוענק רק לפני שבועות ספורים ע"י החטיבה להתיישבות וכבר הציל חיים.

החוואים הוכיחו שוב כמה חשובה נוכחותם בשטחים הפתוחים שבין בקעת הירדן וירושלים ושהם מגינים על אדמות ארצנו. זו הוכחה נוספת לכך שעלינו להשלים כעת את המשימה ולהחיל ריבונות על כל יהודה ושומרון".