המנהיג הליטאי הרב דב לנדו פרסם הבוקר מכתב חריג בו הוא קורא להתאסף ולהתפלל כנגד מה שהוא מכנה "התנכלות הרשויות לעולם התורה".

למכתב הצטרפו הרב משה הלל הירש והרב דב סגל, ואמש הצטרפה גם מועצת גדולי התורה של ארצות הברית לקריאה.

"לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר", נפתח המכתב, "לאור המצב בו נתונים בני התורה בארצנו הק', כאשר הרשויות מתנכלים באופן נפשע ללומדי התורה ומשליכים בני ישיבות לבית הכלא ב'עוון' לימוד התורה".

הרב לנדו קרא להתאסף היום, יום חמישי ערב ראש חודש אלול, "בכל מקומות מושבותיהם בבתי כנסיות ובתי מדרשות לתפלת יום כיפור קטן ואמירת תהילים בתחנונים ובזעקה לבורא עולם".

גם אדמו"רים חסידיים רבים קראו לבני קהילותיהם להתכנס הבוקר ליום תפילה.

הדי המחאה הגיעו גם לארה"ב. מועצת גדולי התורה באמריקה פרסמה אמש מכתב תמיכה תחת הכותרת "עת צרה היא ליעקב וממנה נושע", שבו התייחסו לסערת הגיוס העומדת לפתח בחורי הישיבות בארץ.

במכתבם כתבו הרבנים האמריקאים: "הנה מצב של אחב"י בכל מקום עומד בסכנה של התגברות שנאת ישראל, ובפרט בארצנו הק', וסכנת מלחמה מרחפת וגם עדיין נמצאים שבויים בשבי אויבים ר"ל ותפילתנו שהמקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה ומשביה לרווחה מאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה".

הרבנים באמריקה הדגישו כי "בעת הזאת גוזרים גזירות נוראות כנגד עולם הישיבות בארצנו הקדושה, וזוממים חלילה לגייס את לומדי התורה ותופשי ספסלי בהמ"ד, היל"ת, אשר כבר הכריזו גדולי התורה זצוק"ל שעצם הגיוס הוא סכנה רוחני". לטענתם, "ולדאבונינו כבר גייסו מאות בחורי ישיבות לצבאם ונמצאים כמה אברכים ובחורים בכלא הצבאי".

במכתב הודגש כי "עם ישראל אין כוחו אלא בפה, וחובתנו להתחנן לפני בורא כל עולמים ולעורר רחמים מלפניו על עמו". הרבנים קראו להתכנס "בתפילת רבים בכל קצוי תבל, ולבקש מלפניו בעבור כלל עולם התורה בארצנו הקדושה ועבור כל אחד ואחד מאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזירות רעות וקשות".

בסיום המכתב נכתב: "ועם ישראל די בכל אתר ואתר, יתכנסו לאמירת תהילים ותפילת יום כיפור קטן, ומה טוב ומה נעים מי שמקבל על עצמו להתענות (אפי' לשעות) כמנהג יום כיפור קטן ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים, ובני הישיבות יוסיפו בלימודם". הרבנים הביעו תקווה כי "תעל שוועת בני ישראל על עולם התורה ועל כלל ישראל הנתונים בצרה ובשביה, והקב"ה יחוס וירחם עלינו ויגאלנו מכל צרותנו, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה".