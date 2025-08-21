קבוצת תיירים יהודים עוררה סערה בבריטניה לאחר שצולמה בסרטון ויראלי כשהיא מפרקת צלב היסטורי בצפון ויילס ובונה במקומו מגן דוד ענק.

האירוע התרחש ביום שישי האחרון בגבעה הידועה בשם "גבעת השמות" ברמת גבוה של 207 מטרים.

על פי הדיווח ב'מאקו', הצלב שנהרס עשוי מאבנים ובאורך 18 מטרים, והיה במקומו במשך לפחות 50 שנה. האתר מכונה "גבעת השמות" מכיוון שמשפחות רבות משתמשות באבנים שם כדי לאיית את שמותיהם של יקיריהם שנפטרו, והפך למקום זיכרון עממי לתושבי האזור.

בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים מספר צעירים, חלקם חובשי כיפות, בועטים באבנים המרכיבות את קווי המתאר של הצלב ומסדרים אותן מחדש ליצירת מגן דוד.

הפעולה תועדה במספר זוויות ופורסמה בפלטפורמות חברתיות שונות, שם עוררה תגובות זעם נרחבות.

משתמש הפייסבוק שפרסם את הסרטון כתב: "הצלב הזה נמצא שם כבר שנים, צריך להראות כבוד לכל דת". מגיבים רבים תיארו את המעשה כ"מביש" ו"מזעזע".

אחד המגיבים כתב: "אם נוצרי היה מפרק מגן דוד כדי לבנות צלב, הוא היה נכנס לכלא על פשע שנאה. מה שהם עשו זה ממש מגעיל!"

כאשר הידיעה על הנזק התפשטה בקהילה המקומית, תושבי האזור עלו לגבעה והחזירו את האבנים למקומן המקורי. עד סוף השבוע הצלב חזר לצורתו המקורית ומגן הדוד נעלם מהמקום.