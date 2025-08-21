יואל לוי בן 23, שנמלט מכת "לב טהור" בגואטמלה לפני שבע שנים, הוביל במהלך השמונה חודשים האחרונים למאמץ שהביא לפירוק הכת ולחילוץ משפחתו לישראל.

הכת, שהובלה על ידי נחמן הלברנץ המרצה כעת מאסר בארה"ב, נחקרה בחשד להתעללות בילדים ומניעת טיפול רפואי מקטינים.

יואל ואחיו מנדי נמלטו מהכת בגיל 16 ו-15 בלבד ומאז פעלו לחשיפת ההתעללות שם. אביהם, יהושע לוי, נפטר לפני שבע וחצי שנים בגואטמלה לאחר שנמנע ממנו טיפול רפואי נחוץ בהוראת מנהיג הכת.

לפני שמונה חודשים, לאחר שרשויות גואטמלה פשטו על מתחם הכת והעבירו את כל הקטינים למתחמים מיוחדים, החל יואל בפעילות אינטנסיבית לחילוץ משפחתו.

הוא טס לגואטמלה והתחנן בפני הרשויות לסייע לו לחלץ את אמו ואביו החורג עם תשעה ילדים, ביניהם תינוק בן 7 חודשים.

על פי דיווח באתר החרדי 'בחדרי חרדים', במהלך חקירותיו, יואל השיג תיעודים סודיים מתוך הכת שהראו ילדים מוכים וחבולים, ולבושים בסחבות. הוא העביר את החומר לעובדי הרווחה וסייע להם לדובב את הילדים. כך התגלה כי ילדי הכת לא קיבלו טיפולי שיניים וחיסונים, וסבלו מהזנחה רפואית קשה.

הממצא המזעזע ביותר התגלה כשזוג קטינים נשואים העיד בפני הרווחה שבמהלך חמש השנים האחרונות מתו לפחות 9 תינוקות לפני ואחרי הלידה. התינוקות מתו מחוסר ויטמינים ותזונה נכונה, מכיוון שההורים בני 14 לא הצליחו לטפל בהם כראוי.

בעקבות העדויות, הרשויות בגואטמלה הביאו כלבי גישוש למתחם הכת וחשפו קברים טריים של תינוקות. המבוגרים מהכת ניסו מספר פעמים לפרוץ למתחם הרווחה ולחטוף את הילדים כדי לברוח איתם למדינות שכנות.

הרווחה הציעה להורים לקחת את ילדיהם ולעזוב את המדינה תמורת פירוק הכת. התהליך לקח זמן, והמשפחות עזבו בהדרגה לארצות הברית, קנדה וישראל. בישראל, משרד הרווחה והסוכנות היהודית סייעו בהבאת המשפחות שרצו להגר.

בפעילות החילוץ סייע ליואל גם אריה ספינר, שחי בישראל 20 שנה ונמלט מהכת כשהיה בן 14. ספינר, שהוא האחיין החורג של יואל, פעל שנים להעלאת המודעות הציבורית לפעילות הכת ולקח חלק במשפט שנערך בישראל ב-2016 נגד "לב טהור".

לפני שבע חודשים, לאחר הפשיטה בגואטמלה, יצר אח של ספינר - שהוא האב החורג של יואל - קשר עמו לאחר 13 שנים של ניתוק. יחד עם יואל הם ניהלו את החילוץ של המשפחה, ולפני כשבוע המשפחה הגיעה בשלום לישראל.

כיום מרצים ראשי הכת המרכזיים עונש מאסר ארוך בכלא פדרלי בארצות הברית לאחר שהואשמו בחטיפת ילדים והתעללות בקטינים. חמישה ממנהיגי הכת עדיין נמצאים במעצר בית בגואטמלה עד להשלמת פירוק הכת.