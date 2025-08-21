סגן ראש מועצה אזורית שומרון, דוידי בן ציון, פרסם היום (חמישי) ברשת ה־X פוסט אישי ומרגש בעקבות פטירת דודתו האהובה, אליאורה אלדד, רעייתו של הפרופ' אריה אלדד.

הלוויתה תתקיים היום (חמישי) בשעה 18:00 בכפר אדומים.

בן ציון כתב, “פרידה זו מילה קשה. פרידה מאוצר יקר זו כבר אבידה שאין לה תחליף. הבוקר איבדתי את דודתי האהובה, אליאורה אלדד".

בפוסט תיאר את דמותה של דודתו, אחותו של אביו, אשתו של אריה ואם לילדיהם קרני, אביגיל, מיכל, רוני ואוריאל: “דודה יקרה ואהובה כל כך. אחרי שאיבדנו את סבתא ואת אמא, אליאורה הייתה עבורי מקור עצום של חום ואהבה, עוגן של יציבות וחיים".

בן ציון שיתף זיכרונות אישיים: “הגינה של אליאורה ואריה היא חלק בלתי נפרד מחיי. העוגות שלה, ההומור החד, החיוך הממזרי והשובב, האהבה האינסופית - כל אלה היו מתנה גדולה שקיבלנו ממנה".

הוא הדגיש את תכונותיה המיוחדות: “אישה חכמה, נבונה, טובת לב בצורה נדירה. שותפה למעשים טובים, למרות מעמדה הרם ולמרות פערי הגיל. דוגמה ומופת לאמא, לרעיה, לאחות, לבת, לחברה. דוגמה ומופת לדודה ולסבתא.”

על זיכרונות אחרונים כתב: “רק לפני שלושה חודשים שרנו יחד על הדשא שלך בבר המצווה, ורק שבועיים קודם לכן, כמיטב המסורת, אירחת אותנו ביום העצמאות בסלון ביתך לשירי ‘ארבע אחרי הצהריים’, שירים טהורים ומרעננים, כמו שאת היית בעצמך.”

את דבריו חתם בכאב: “אליאורה, יהיה לי קשה בלעדייך. העולם עצוב יותר הבוקר כשאת אינך. תחסרי לנו מאוד".