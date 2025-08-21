קולות קשר מזיהוי וחיסול המחבלים בחאן יונס דובר צה"ל

מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור סייר אתמול בנקודת ההיתקלות בחאן יונס שבה חוסלו 15 מחבלים.

בסיור השתתפו מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, מפקד חטיבת כפיר, אלוף-משנה א' ומפקדים נוספים. מצה"ל נמסר כי כחלק מהסיור, מפקד פיקוד הדרום קיים תחקיר ראשוני ושיבח את החתירה למגע וההתקפיות שהפגינו המפקדים והלוחמים. לצד זאת, סימן האלוף פערים שצפו ועלו בתחקיר מהם נדרש להפיק לקחים וליישמם במהירות וזאת לאור ניסיונות חמאס לפגוע בכוחותינו.

לפי התחקיר סמוך לשעה 9:00 יצאו מהפיר חוליית מחבלים שהתפצלה לשלוש חוליות: חוליית מחבלים אחת נפרסה כרתק על סוללת אדמה, כדי לירות לעבר כוחות הסיוע מצה"ל שיגיעו לזירה; חוליה שנייה רצה למבנה עם לוחמים שישנו בקומה הראשונה אחרי פעילות לילית; וחוליה שלישית הסתערה לעבר מבנה צמוד.

המחבלים רצו בטווח של כ-40 מטרים מפתח המנהרה לנקודות הלחימה המתוכננות שלהם, מבלי שזוהו, ואחרי שגם הצליחו לירות על מצלמת תצפית צה"לית באחד המבנים ולנטרלה.

הכוח הצה"לי שיזם את האירוע היה מפקד צוות מסיירת חרוב, שהיה חלק מאותו מארב שצפה לרחוק: הקצין הצעיר ולוחמיו שמעו רעש מהקומה השנייה שממנה ארבו, הסתכלו מטה וראו דמות ראשונה חשודה, ומיד פתחו באש שחוללה את האירוע המתגלגל. במקביל, מפקד המחלקה מגדוד נחשון שכ-15 מלוחמיו ישנו בקומה הראשונה, העיר אותם בזמן שבקומה כבר היו שישה מחבלים. כך נוהלה לחימה מטווח אפס בתוך הבית, ובמהלכה חוסלו לפחות שלושה מהמחבלים.

מפקד מחלקת שריון מהמגנן, מחטיבה 188, שהחליט להישאר עם לוחמיו בתוך הטנק הסתער לעבר חוליית המחבלים שנעה למבנה, ירה שלושה פגזים למבנה וחמק מטיל RPG שנורה מחוליית הרתק של המחבלים שנפרסה על סוללת האדמה.

עיקר הלחימה בשלושת המוקדים בתחילת האירוע נמשכה בין חמש ל-10 דקות, שבסיומן החליטו המחבלים לברוח ושלושה לוחמים נפצעו, אחד באורח קשה.

המחבלים נסוגו ובסריקות המרדף אחריהם חוסלו כעשרה נוספים במרחב, כולל כאלו שירו מרגמות כסיוע לחוליות החוד של המחבלים. עיקר המחבלים שניסו לברוח חוסלו על-ידי חיל האוויר באמצעות כטמ"מים שהוכוונו על-ידי שלושה מפקדי הגדודים ומפקדי הפלוגות שניהלו את הלחימה מלפנים.

האירוע הסתיים בחלוף שלוש שעות עם זיהוי המחבל האחרון שניסה לחזור לפיר וחוסל מהאוויר. בסריקות שערכו החיילים אותרו מגוון אמצעי לחימה בהם רובים מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות רבות, רימונים, אפודי לחימה מאובזרים ומטעני חבלה שהמחבלים הספיקו לפזר בשטח. "מצאנו גם אלונקה שהם הביאו אבל אנו לא יודעים אם מטרתם הייתה להשתמש בה לטובת חטיפה או לפינוי נפגעים שלהם", אמרו הבוקר בצה"ל, "יש לנו דברים ללמוד מהאירוע בנורמות המבצעיות אבל נחישות וגבורת הלוחמים הביאו לתוצאה הטובה של סיכול כוונות המחבלים. הם לא היו צריכים לחדור אותנו כך".

תיעוד ממסוק קרב בעת חיסול המחבלים בחאן יונס דובר צה"ל

בצבא מעריכים שהפיר שבו השתמשו המחבלים שוקם בדומה למנהרות אחרות שחמאס חפר מחדש ברצועת עזה בשנה האחרונה. "כוחות העתודה הסמוכים הופעלו והגיעו במהירות ואחד הטנקים שהוקפץ גם הבחין במחבל כורע עם נ"ט ודרס אותו. מרחב ציר 'מגן עוז', שנמצא כמה קילומטרים מהגבול, חוצץ בין מחבלים ליישובי העוטף וכוחות חטיבת כפיר שנמצאים בו בשבועות האחרונים יוצאים להתקפות מהמגננים הללו, מאתרים מנהרות ומחסלים מחבלים על בסיס יומי, אבל כדי לטפל למשל במנהרה לוקח זמן וצורת הקרב היא הגנתית", הוסיפו בצבא.

"שגרת המוצב נוהלה בצורה טובה ואתמול מומש נוהל של 'כוננות עם שחר' בתוך המבנה היו גם נורמות מבצעיות שהיינו רוצים שיהיו אחרת, אבל גם דברים טובים מאוד כמו מעבר חד 'מאפס ל-100'. המפקדים עוסקים אישית באתגרי הלחימה בחלוף כשנתיים בעזה, מדי יום, מפריסות סוללות נכונות יותר ועד לניהולי משאבים".

פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר בדרום חאן יונס דובר צה"ל

בזרוע הצבאית של חמאס טענו כי הצליחו לפגוע הבוקר במוצב של צה"ל מדרום-מזרח לחאן יונס, תקפו טנקים מדגם מרכבה במטענים ובפגזים ופגעו בחיילי אויב "מטווח אפס".

לפני שלושה שבועות סוכל ניסיון פיגוע גדול נגד לוחמי צה"ל. הכוחות זיהו אז כ-13 מחבלים חמושים עם רובי קלצ'ניקוב, וכמה מהם עם מטולי RPG, כשהם אורבים ללוחמים. לפי אחת ההערכות, מטרתם הייתה לחטוף לוחמים.

כלי הטיס שבשמיים והתצפיות על הקרקע זיהו את המחבלים, אבל בזמן שהכטב"ם הועלה לאוויר, הם שמעו אותו ונמלטו למנהרה תת-קרקעית.

בחודש שעבר, רס"ר (במיל') אברהם אזולאי (25), מפעיל באגר ביחידת ההנדסה של פיקוד הדרום, נהרג במתקפה משולבת של מחבלי חמאס בחאן יונס. תחילה ירו המחבלים RPG על הכוח - ולאחר מכן יצאו ממנהרה וניסו לחטוף את לוחם ההנדסה, שהשתתף בפעילות להשמדת תשתיות מחבלים תחת גדוד 12 של חטיבת גולני.