שר הביטחון ישראל כץ נפגש אמש עם בכירי רבני הציונות הדתית, רבני ועדת ההתיישבות של ארגון רבני תורת הארץ הטובה, ועם נציגים מרבני בנימין, שחיזקו אותו עם פתח מבצע מרכבות גדעון השני, ודנו איתו במספר נושאים.

יחד עם השר השתתף בפגישה יועצו אל"מ נעם ארבלי, והפרויקטור לעניין נוער הגבעות אביחי תנעמי. מרבני הארץ הטובה השתתפו הרב איתן איזמן, הרב אליקים לבנון והרב שמואל אליהו, ומרבני בנימין הרב עזריה אריאל, הרב יאיר פרנק, הרב ינון קליין והרב אריאל בראלי.

הרבנים חיזקו את השר על המשך הלחימה בעזה, וקראו לעשות כל מה שניתן כדי להכריע במערכה. השר מצידו הבהיר כי במהלך ביקורו בפיקוד הדרום הוא הדגיש את המחויבות להשלמת המערכה, ואמר לרבנים כי "העיר עזה תיראה כמו בית חאנון".

השר הוסיף והדגיש כי פעילות צה"ל תיעשה באופן המקסימלי, במטרה להשיב את כל החטופים ולהגיע להכרעה משמעותית ואסטרטגית שתפגע בארגון הטרור חמאס, והדגיש שנעשים כל המאמצים לשמירה על חיי החטופים המוחזקים בעזה.

הרבנים העלו בפגישה את סוגיית שירות הנשים בצה"ל, מתוך מטרה שלא להוריד את רף האימונים והמקצועיות של צה"ל רק כדי לייצר שילוב, ותוך מתן דגש על עדויות רבות שהגיעו אליהם העוסקות באי-קיום פקודת השירות המשותף בזמן המלחמה.

בנוסף, הרבנים הביעו את דאגתם מהמגמה בצה"ל לעודד גיוס בנות דתיות, תוך הפעלת לחץ גם על מי שנרשמו לשירות הלאומי להתייצב למיונים בצבא - בניגוד לפסיקת הרבנות הראשית נגד שירות נשים בצה"ל. הם הדגישו את המסירות בהם תלמידיהם בוחרים לשרת בצה"ל, וקראו לחדד את הנהלים.

בתגובה, השר הודיע כי הוא יכנס דיון עם גורמי המקצוע בנוגע לפקודת ונהלי השירות. בנוסף, הוא הדגיש את המחויבות לציבור הדתי לאומי שלוקח חלק משמעותי בצה"ל. הפגישה עסקה גם במקרי הירי לעבר נערי גבעות, כאשר הרבנים הדגישו כי צריכה להיות הנחיה גורפת לאיסור שימוש בנשק לעבר יהודים.

הפגישה התקיימה לאורך כשעה וחצי בלשכתו של השר בקריה, והיא הפגישה השניה שמקיימת ועדת ההתיישבות של ארגון רבני תורת הארץ הטובה עם השר. בארגון הדגישו כי הקשר בין הרבנים לשר הוא קשר מוצלח ומשמעותי, ולדבריהם "דלתו של השר פתוחה בפני הרבנים וההתיישבות".