המשטרה והמשרד לביטחון לאומי הודיעו היום (ה') על הסכם מענקים חדש לשוטרי מחוז ירושלים וללוחמי מג"ב הפועלים בבירה.

ההסכם נועד להביע הוקרה לשוטרים המשרתים באזור הרגיש והמורכב ביותר במדינה, ולחזק את שימור כוח האדם וגיוס שוטרים איכותיים לשנים הבאות.

על פי ההסכם, המענקים יינתנו אחת לשנה למשך שלוש שנים, בשני מדרגים: 1,827 שוטרים יקבלו מענק שנתי בסך 18,500 ש"ח, ואילו 451 שוטרים נוספים יקבלו מענק שנתי בגובה 10,000 ש"ח.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הדגיש את חשיבות המהלך: "שוטרי מחוז ירושלים נמצאים בחזית הביטחון של מדינת ישראל - מול אתגרים יומיומיים שאין דומים להם. ההסכם שנחתם הוא צעד הוקרה לשוטרים שמוסרים את נפשם למען ביטחון הבירה ותושביה, והוא מהווה התחייבות ברורה לחיזוקם והמשך העשייה למענם."

מפכ"ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, בירך על ההסכם והגדירו “מהלך היסטורי ומשמעותי לחיזוק המוטיבציה והמחויבות של השוטרים, המגינים על אחד האזורים המורכבים ביותר במדינה. שוטרי מחוז ירושלים הם חומת המגן של בירת ישראל, וההסכם מבטא הערכה עמוקה לפועלם היומיומי.”

במשטרה מציינים כי ההסכם מהווה נדבך נוסף במאמץ לחזק את שורות השוטרים, העומדים בחזית הביטחון של ירושלים, תוך התמודדות עם אתגרי ביטחון גדולים ומגוונים.