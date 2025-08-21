שבוע דרמטי במיוחד עבר על מפעל הפיס, כששתי נשים בשנות ה־50 לחייהן זכו בהגרלות לוטו עוקבות בסכומים מרשימים של 8 מיליון ו־6 מיליון ₪.

ביום 14.8.2025 התקיימה ההגרלה הראשונה, ובה גרפה אישה ממרכז הארץ את הפרס הראשון - 8 מיליון ₪. הזוכה סיפרה כי היא ממלאת טופס לוטו "מדי פעם, כשאני מטיילת עם הכלבה ועוברת ליד הדוכן".

לדבריה, גם זכיות קטנות קודמות חיזקו את התחושה שזה רק עניין של זמן עד שתזכה בסכום משמעותי.

הגילוי המרגש התרחש למחרת ההגרלה, כשבעל הדוכן ביקש ממנה להגיע לבית מפעל הפיס. "לא היה לי מושג בכמה זכיתי עד שבדקתי את הטופס בעצמי בבית", הודתה. בן זוגה התקשה להאמין עד שהוצג בפניו הטופס. לגבי העתיד אמרה: "המטרה שלי היא לרכוש דירה. אמשיך לעבוד כרגיל, ואולי אמלא שוב טופס לוטו - מי יודע".

יום לאחר מכן נרשמה זכייה נוספת - הפעם בפרס השני בדאבל לוטו, בסך 6 מיליון ₪. גם כאן מדובר באישה בשנות ה־50 לחייה, העובדת בתחום האדמיניסטרציה, אשר שולחת את אותו טופס כבר למעלה משלוש שנים. היא בוחרת חלק מהמספרים בעצמה, על פי "מספרי מזל" חוזרים, ואת השאר משלים עבורה הלוטומט.

הזוכה השנייה תיארה חוויה יוצאת דופן: "פעם הייתי בכנס עם אסטרולוג, והוא אמר לי 'יום אחד תזכי בלוטו'. עניתי לו מול כל הקהל: 'אני יודעת'." לדבריה, ימים ספורים לפני ההגרלה חלמה חלום על פירות אדומים - חלום שראתה בו מסר של שפע.

את הבשורה קיבלה כשהייתה בטוחה שזכתה ב־6,000 ₪ בלבד, עד שבנה תיקן אותה: "'אימא, זה לא 6 אלף - זה 6 מיליון!' הייתי בהלם מוחלט", סיפרה בהתרגשות.

לגבי העתיד היא מציינת: "חשוב לדעת לשמור על הכסף ולא לאבד את הראש. ליהנות מהחיים ולא לנקר עיניים. והכי חשוב - להאמין בבורא עולם, כי ממנו מגיע הכל".