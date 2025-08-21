ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להשתמש בנושא הריבונות ביו"ש, כאמצעי איום על הרשות הפלשתינית ועל מדינות אירופה, ובראשן צרפת: אם תכריזו ואם תכירו במדינה פלשתינית - ישראל תחיל את ריבונותה על שטחי C ביו"ש. כך מתפרסם בגיליון הקרוב של 'מצב הרוח' שיפורסם השבת.

עם זאת, נתניהו לא ייזום מהלך כזה, לפני שיתבררו צעדיו של אבו מאזן. כזכור, בשבוע שעבר דווח כי ההנהגה הפלשתינית בוחנת לבצע מהלך חד־צדדי להכריז על הפיכת הרשות הפלשתינית למדינה, במהלך כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בספטמבר הקרוב, ערב ראש השנה תשפ"ו.

נושא הריבונות עלה השבוע לשיח הציבורי, ביוזמת מועצת יש"ע, ונדון גם בשיחה שקיימו עם ראש הממשלה בתחילת השבוע בעפרה.

הרקע לפגישה בין נתניהו למועצת יש"ע בעפרה, היה המכתב ששיגרו בסוף השבוע שעבר 19 ראשי מועצות ביו"ש, ובו דרישה להחיל ריבונות ישראלית מלאה על כל שטחי יהודה ושומרון, כבר בישיבת הממשלה ביום ראשון האחרון. נתניהו מלכתחילה לא התכוון להביא את הנושא הזה לישיבת הממשלה האחרונה, אבל כמה שעות אחר כך, פתאום התקבלה פנייה מלשכת נתניהו שהוא רוצה להגיע לעפרה לכבוד היובל לעפרה. במועצת יש"ע היתנו הזמנה של רה"מ לעפרה, בפגישה מוקדמת איתם, לדיון בנושא הריבונות.

נתניהו נאות לבקשה, בין היתר בגלל לחצים עליו הן מצד ראשי מועצות ביו"ש חברי הליכוד, והן מתוך הממשלה. זו היתה הפעם הראשונה שנתניהו הסכים לדבר בצורה שיטתית על נושא הריבונות, ולא התחמק בסגנון של 'זה לא הזמן' כפי שנהג בעבר.

הפגישה נמשכה כשעה. נתניהו בעיקר הקשיב, ומיעט לדבר. כשראשי המועצות ביקשו ממנו התחייבות ברורה השיב להם נתניהו: "הרבה דברים שאמרו שאני לא אעשה, בסופו של דבר קרו. ככה היה עם הכניסה לרפיח, ככה היה לגבי איראן - אמרו שאני לא אתקוף. ולכן עדיף שאני לא אדבר, כי תמיד עדיף לא לדבר בנושאים האלה. אבל זה לא בגלל שאין לי מה לומר, אלא בגלל שיש דברים שטוב לא לדבר עליהם לפני שהם קורים. אני רק אומר לכם דבר אחד: אנחנו נעמיק את האחיזה בארץ".

ראשי המועצות לא אהבו את המשפט 'נעמיק את האחיזה בארץ', משפט שנשמע עמום ומתחמק. עם זאת היתה לנתניהו פליטת פה. כשראש המועצה המקומית בית אל שי אלון אמר לנתניהו: "אני ראש מועצה, אני לא יודע אם אני אבחר שוב, ואני רוצה שזה (הריבונות) יקרה בימַי", השיב לו נתניהו: "זה יקרה" - ומיד סימן בכף ידו לכולם שהדברים לכאורה לא נאמרו. ראשי המועצות צחקו.