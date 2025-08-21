השר אלקין: "ריבונות ביו"ש - צו השעה" דוברת

חבר הקבינט השר זאב אלקין קיים סיור מיוחד במועצה האזורית שומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן.

יחד עם אלקין השתתפו בסיור יוני הישראלי ויעקב וינברגר שותפיו של דגן להנהלת "הליכוד שלי" - קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד. במהלך הסיור ביקר השר באתרים שונים, קיים ישיבת עבודה בלשכת ראש המועצה, והצהיר בפומבי על תמיכתו בהחלת הריבונות ביהודה ושומרון וחיזוק ההתיישבות בצפון השומרון.

השר אלקין אמר: "אני מאוד מתרגש להיות כאן. אתה ואני, יוסי, הכרנו במאבק נגד ההתנתקות, והיום אנחנו רואים את חזרת ההתיישבות לצפון השומרון הופכת למציאות. כמו שזה קרה - כך גם ריבונות תהפוך למציאות. קידום הריבונות ביהודה ושומרון הוא צו השעה. זה השטח שלנו, זו התשובה לכל מי שמערער על זכותנו בארץ הזאת".

עוד הוסיף השר: "הגשתי את החוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון, נלחמנו להעביר אותו בכנסת, והנה החלום הופך למציאות. כך גם ריבונות - ממה שנראה דמיוני, היא תהפוך למציאות בשטח".

דגן בירך על הצהרת השר ואמר: "אנחנו מסיימים עכשיו ביקור מעמיק עם השר זאב אלקין, ידיד גדול של ההתיישבות. החזרה ליישובי צפון השומרון - מחומש ועד לשא-נור, גנים וכדים - היא שלב מרכזי בהחלת ריבונות. המחויבות שלנו ברורה: ריבונות היא צדק כי זו הארץ שלנו, והיא גם חגורת המגן האמיתית שתמנע 7.10 נוסף מיהודה ושומרון אל מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל".

הביקור מתקיים בהמשך לשורת ביקורים של בכירים בממשלה ובכנסת שסיירו בשומרון והביעו תמיכה בריבונות בזמן האחרון. בחודשיים האחרונים אישר הקבינט המדיני-ביטחוני בהובלת השר בצלאל סמוטריץ', את הקמתם מחדש של חומש ושא-נור לצד 22 יישובים נוספים, ובשבועות האחרונים הודיעה המועצה האזורית שומרון כי היא ערוכה גם לחזרה ליישובי גנים וכדים.

על פי התוכניות המקצועיות, ניתן יהיה לקלוט בהם למעלה מ-46 אלף תושבים כחלק מתוכנית "מיליון בשומרון".