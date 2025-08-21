יפתח גץ, לוחם גשש ביחידת זאבים, מתאר בשיחה עם ערוץ 7 כיצד כבר בבוקר ה־7 באוקטובר הבין שהוא נדרש לצאת לשטח ולהציל חיים.

"בסביבות 6:50 כבר הבנתי שיש גם מתקפה קרקעית בנוסף לארטילרית", סיפר. בשעה 7:10, לאחר שצפה בתמונות וסרטונים, החליט לצאת גם ללא נשק וללא יחידה מאורגנת.

במרחב שדרות הצטרף גץ ללוחמי ימ"ס, ולחם עמם בזירות שונות - בתחנת המשטרה בעיר, בקיבוץ ניר־עם מול 25 מחבלים שצרו על נגמ"ש של לוחמי גולני, ובהמשך גם בנובה ובבארי. "מעבר ללחימה, הדגש שלי היה לעזור ללוחמים לאתר עקבות ולבצע פעולות שמשלבות בין מודיעין גלוי לטקטיקות גששות", אמר.

במהלך החודשים הבאים עבר בין עשר יחידות שונות כגשש יחיד, עבד בצמוד עם מפקדי חטיבות וגדודים, איתר זירות מטענים ומסלולי חדירה, וסייע להבין את תנועות האויב בשטח. במרץ 2024 הקים יחד עם סגן אלוף ב' את יחידת זאבים, יחידה המתמחה בהובלת התקפות ותמרון. "התפקיד שלנו הוא להיות העיניים של הלוחמים, חלוץ לפני המחנה. מדובר בתפקיד מסוכן מאוד, אולי המסוכן ביותר בצה"ל אחרי פעולות הימ"מ", הדגיש.

על פעילות היחידה סיפר כי באחת ההתקפות בשג'אעייה, אחד הלוחמים זיהה עקבה טרייה מאוד בכניסה לבית, עצר את הכניסה של הכוח, ולאחר שהאזינו למבנה התברר שיש בתוכו מחבלים. כך ניצלו בוודאות 13-15 לוחמים. במקרה אחר, בג'באליה, זיהו חדירת מחבלים למרחב של גדוד 890, יצאו במרדף, ובסיומו חיסלו שלושה מחבלים. בלבנון פעלו בזיהוי זירות מטענים מורכבות של חיזבאללה, ששילבו מטענים, מנהרות וניסיון חטיפה - והצליחו לאתר את ההסלקות ולסכל פגיעה.

מטען שיפתח גץ איתר צילום: באדיבות המצלם

לדבריו, היחידה הצליחה להציל מאות לוחמים במצטבר בעשרות אירועים שונים. במקביל ללחימה החל לכתוב יומן מלחמה, וכעת הוא החליט להוציא אותו כספר חדש בשם "שבע ועשרה - האדמה תספר הכל". "שבע ועשרה זו לא רק שעה, אלא פקודת 'הנני' שחוו מאות לוחמים ואזרחים. האדמה היא זו שמספרת את הסיפור - היא הנושא המרכזי של הספר, ולא אני", הסביר.

גץ מוסיף כי מטרת הספר היא להזכיר לצה"ל את חשיבות הגששות והקשר לקרקע. "במשך עשרות שנים צה"ל התרחק מהקרקע - קורסים חשובים כמו מודיעין לסיור נסגרו, יחידות גששות פורקו, והדגש עבר לסייבר. המטרה שלנו היא להחזיר את צה"ל לקרקע ולמציאות המבצעית".