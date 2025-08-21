מוזיאון בית לוחמי הגטאות שבגליל המערבי חנך גן ורדים ייחודי, שהוקדש לזכרה של רבקה-רייזל (ורד) פקין ז"ל, אשר נרצחה ביום הגעתה למחנה ההשמדה בירקנאו ב־28 באוגוסט 1944.

הקמת גן הוורדים היא הגשמת חלומו של בנה, אהרן פקין, שורד אושוויץ ובוכנוואלד, שנשא בליבו שנים רבות את הכאב על אובדן אמו. לאהרן, שמעולם לא נותרה בידו אפילו תמונה של אמו, הייתה שאיפה ליצור גן ורדים חי ונושם שיישא את שמה - הדרך הקרובה ביותר להשיב לה פנים וזיכרון.

גן הוורדים הוקם ביוזמת אהרן ורעייתו פועה פקין ז"ל, בשיתוף ילדיהם דניאל ואבי (אברהם) פקין ובני משפחת פקין המורחבת.

בשל מצבו הבריאותי, נבצר מאהרן להגיע לגן, וצוות המוזיאון, בראשות המנכ"ל יגאל כהן, הגיע לביתו להעניק לו באופן אישי תמונה מהקמת הגן כהוקרה והערכה על פועלו ועל הנצחת זכר אמו.

"גן הוורדים הוא סמל לזיכרון, לאהבה ולמחויבות להעביר את סיפורם של הנספים לדורות הבאים", משתף יגאל כהן, מנכ"ל המוזיאון, ומוסיף: "אנו גאים לטפח את הגן עם משפחת פקין ושמחים על האפשרות להעניק לאהרן את המחווה הזו".