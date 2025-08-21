סטודנטים ממכון ערבה, שלמדו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הודחו לצמיתות לאחר שחסמו את לשכת נשיא האוניברסיטה במחאה על מה שכינו "רצח עם בעזה", ודרשו את "סיום הנכבה".

האירוע התרחש לפני כשלושה חודשים, ביום הנכבה. כעשרה סטודנטים התיישבו על הרצפה בסמוך ללשכת הנשיא, נשאו שלטים, קראו לשביתה כללית "עד לסיום הג'נוסייד בעזה" ודרשו את "סיום הנכבה", כהגדרתם. במהלך המחאה הלא-חוקית חסמו הסטודנטים את הכניסה והיציאה ללשכת הנשיא.

באוניברסיטת בן-גוריון הגדירו את ההתנהלות כהפרה חמורה של כללי ההתנהגות בקמפוס, שכן מדובר היה באירוע לא מאושר. בעקבות זאת, הועלו הסטודנטים לוועדת משמעת.

ארגון זכויות האדם "בצלמו", באמצעות מנכ"ל הארגון שי גליק, הגיש תלונה רשמית נגד הסטודנטים ודרש את הרחקתם לצמיתות. לדבריו, "מי שמסית נגד חיילי צה"ל וכוחות הביטחון מוזמן לעבור לאוניברסיטת בירזית. אין מקום לשיח אנטישמי באקדמיה הישראלית".

לאחר דיון בוועדת המשמעת, הוחלט להפסיק לאלתר את רישום הסטודנטים, ובאותו שבוע בוצע ביטול רישומם בפועל. הנהלת מכון ערבה הביעה הסכמה להרחקה המיידית.

נציין כי בשנים האחרונות הגיש ארגון "בצלמו" עשרות תלונות נגד סטודנטים ומרצים שהסיתו נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל במספר מוסדות אקדמיים. בעקבות הפעילות, הורחקו לצמיתות סטודנטים וננקטו צעדים משמעתיים ואף פוטרו מרצים שתמכו בטרור.

במקביל, הארגון מקדם הצעת חוק שתאפשר לסגור תאי סטודנטים המעודדים הסתה בקמפוסים.

מנכ"ל "בצלמו", שי גליק, מסר: "אני מברך על ההרחקה לצמיתות של אותם אנרכיסטים. אוניברסיטת בן-גוריון מוכיחה שוב שאפשר לקיים אקדמיה פורחת, מגוונת, ליברלית וציונית. אני קורא לשאר ראשי האוניברסיטאות ללמוד מידידי פרופסור דניאל חיימוביץ מהי אקדמיה אמיתית - אקדמיה שנלחמת בטרור ובהסתה".