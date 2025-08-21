משפחת קולטה, זוג הורים וחמישה ילדים מבית אל, עברה בימים האחרונים לגבעת אור אהוביה בבנימין. בכך הפכה המשפחה לשנייה שמתגוררת במקום, הנמצא בשטח B ומוקם מדרום-מזרח לעפרה.

גבעת אור אהוביה הוקמה במהלך ימי המלחמה על ידי גרעין נערות. חיי היומיום במקום מתנהלים סביב שילוב בין לימודי תורה במדרשה המקומית, עבודה חקלאית, בנייה ופיתוח תשתיות לצד עיסוקים נוספים.

המשפחה הסבירה כי החלטתה לעבור נובעת מתפיסה אידיאולוגית עמוקה, "אנו מתרגשים להיות חלק מהמהלך של ביטול מלכודת אוסלו. אנו מעריצים את הנוער שהתחיל בפעילות הזו וגאים להצטרף למפעל ההתיישבות. כאן כדי לומר אמירה ברורה - לא A, לא B, לא C - ישראל כולה שלי".

הצטרפות המשפחה מהווה חיזוק משמעותי למהלך ההתיישבותי בגבעה, שהחל ביוזמה של נוער חדור שליחות. תושבי המקום מציינים כי מדובר בצעד נוסף בדרך להפיכת הגבעה ליישוב קבע חי ותוסס.

במקביל, הולכת ומתרחבת מגמה של הקמת משפחות גם בשטחי B. כיום מתגוררות כבר חמש משפחות בנקודות התיישבות שונות בשטחים אלה, כחלק מהמהלך לקביעת עובדות בשטח.