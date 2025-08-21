בשורה מעודדת ממשפחת לוי: הלוחם אלקנה לוי שנפצע קשה עבר לשיקום אורטופדי בבית החולים שיבא. בכך מתחיל שלב חדש במסעו, לאחר שבועות ארוכים של טיפולים מורכבים בבית החולים סורוקה.

בני המשפחה אמרו, "היום מתחיל פרק חדש במסע הזה. תודה לצוות הרפואי בבית החולים סורוקה, למחלקת טיפול נמרץ, למחלקה אורטופדית ב' וליחידת העיניים, אתם מלאכי חיים. חייו של אלקנה ואיכות חייו - שלכם הוא". הם הוסיפו תודה לר"מ 2 סורוקה, לחמ"ל פצועים דרום ולקהילות באר שבע והסביבה על הליווי הצמוד.

המשפחה הדגישה גם את הערכתה הרבה לתמיכת הציבור הרחב, שהתמיד בתפילות לרפואתו של אלקנה בן אורית. "זה זמן להודות לכל המון השותפים, עם אלקנה ואיתנו במסע עד עתה, ועושים אותו למסע של חיים, אור ונועם".

כזכור, אלקנה לוי נפצע קשה במהלך פעילות מבצעית בעזה. הוא איבד את שתי רגליו, ספג פגיעה בעינו ואושפז בסורוקה כשהוא מורדם ומונשם. גם אחיו נפצעו במהלך המלחמה. המשפחה מבקשת להמשיך ולהתפלל לרפואתו של אלקנה בן אורית, וסיימה במילים, "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. באהבת אמת, משפחת לוי".