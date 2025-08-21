לקראת ציון 90 שנה לפטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, יתקיים בשבוע הבא אירוע מיוחד בג' באלול, שישלב נגינה, לימוד ותפילה.

על הבמה בבנייני האומה בירושלים תופיע גם רחל גולדברג, אלמנתו של סרן במילואים הרב אבי גולדברג הי"ד, שתנגן בכינור ותישא דברים ברוחו של בעלה.

"הולכים להיות נגנים מופלאים על הבמה, והמון עוצמה והתרגשות," מספרת גולדברג, "אני באה מהמקום הזה שאנחנו עם ישראל - עם שמביא תורה, חסד, וגם מוזיקה שמחברת נשמות. מבחינתי, מה שהרב קוק הביא זה הנשמה הייחידאית של הלאום, של עם ישראל כולו, וזה הולך לעלות על הבמה".

לדבריה, גם חייה האישיים נשזרו בעולמות הניגון והרוח: "אבי ואני הכרנו דרך עולם הניגון - הוא היה קלרינטן ואני כנרת - ומיד היה ברור שהאהבה שלנו מתחברת גם בניגון וגם במשמעות העמוקה שעומדת מאחורי הניגון, ובעיקר הניגונים של היהדות".

כשברקע המלחמה והאתגרים הביטחוניים, גולדברג מבקשת לשדר אופטימיות ואמונה: "אנשים חושבים שלא ברור מה יהיה, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד - עם ישראל ינצח. הסיפור שלנו הוא להביא חסד, נתינה ושמחה אמיתית שהיא לא של הוללות אלא של דאגה לאחר. זו המהות שלנו כעם. לצערנו יש אויבים, ואנחנו חייבים להשמיד את הרוע ולהביא עוד חיים בעולם. אני מאמינה שכל נבואות הנביאים התגשמו, מצפה לישועה ורואה את הכוח של הלוחמים ושל העורף שלנו - וזה מה שיקרה. עם ישראל זוקף קומה, מרים את הרוח וחי עם תקווה אמיתית".

את הדברים היא קושרת גם לדמותו של בעלה ולרוחו של הרב קוק: "לנצח זה לא רק ניצחון - זה נצח, משהו שימשיך לעולמי עד. בשביל זה צריך כוח, עוז ואומץ, יחד עם רוח גבוהה וזקופה, ויחד עם פעולה בשטח. מתוך החיבור הזה בין הרוח לבין המעשה - אנחנו מביאים עוד חיים וטוב לעולם".

בהתייחס לשאלת שילוב החרדים בצה"ל, היא מסבירה כי הדבר נובע מתוך אותה תפיסה רוחנית עמוקה: "האמת של התורה מחלחלת בלבבות. התורה צריכה להיות 'ארון השם בתוך המחנה' - לא בנפרד. כל אדם חייב להיות שותף בחיי עם ישראל, ברוח ובחומר. זו האמת, והיא תצא לאור".

לסיום היא שולחת מסר לעם ישראל כולו: "אני מקווה שהלבבות ייפתחו. אנחנו מוסרים את נפשנו - יש אבות שלא נמצאים בבר מצווה של ילדיהם, משפחות שנושאות דאגות יומיומיות לחיי אהוביהן. איך זה לא מדבר ללב? בעיניי זה יחלחל. הלוואי שתבוא תשובה טובה לכל עם ישראל - תשובה, תקווה, ישועה וחסד עולמים, בגאולה שלמה, בשמחה ובאהבה".

