שריאל בריח משיק את שירו החדש "מחר נקום חדש", תוצר של מסע אישי, רגשי ומוזיקלי שהבשיל ברגע לא צפוי.

בריח משתף כי השיר נולד מתוך חוויה בלתי מתוכננת אך מלאה משמעות, עם רצון כן לשתף את הקהל בתחושות העמוקות שמלוות את הדרך.

"זה קורה. עוד שיר, עוד סיפור, עוד משהו שלא תכננתי. מרגש שאפשר לשתף אתכם ברגשות שלי, כי תכל'ס מה זה שווה בכלל אם אנחנו במסע של החיים, ונשתוק...", כתב.

לדבריו, תהליך היצירה כולל לא רק את החיפוש המוזיקלי אלא גם את ההתמודדות עם ספקות ותובנות: "לפחות נעבור אותו ביחד, נסכים על אותם הדברים, נסכים שלא להסכים על חלק גדול מהדברים... ומדהים שככל שנתבגר - נבין שלא הבנו כלום".

בריח מודה לגורמים הרבים שליוו אותו בתהליך: "תודה לסובב כל העלמין. תודה על קלף משנה כיוון, בדיוק בזמן. תודה לאביב המפיק המוזיקלי שלי, על עוד חוויה מדהימה. אם כבר מוזיקה, אז איתך זה אקסטרים. זה לא רק לכוון גבוה, זה גם לגעת".

הוא מוסיף תודה מיוחדת לבית הספר מזמור על שנה מוזיקלית מרגשת, ולמשפחתו הקרובה: "תודה לבית ספר מזמור על שנה מוזיקלית מדהימה. תודה לאשתי ולבני האהובים על חפירות לפני שינה ואחרי...".

את דבריו חתם בפנייה אישית למאזינים: "ותודה לכם, על הזכות להשמיע לכם עוד. שימו אוזניות וספרו לי לאן השיר הזה לקח אתכם".