הרב דוד סתיו, רב העיר שוהם ויו"ר ארגון רבני צוהר, פרסם בימים האחרונים סרטון ברשתות החברתיות, ובו הסביר את האיסור ההלכתי בצריכת צ'יפס בחו"ל. לדבריו, הבעיה נובעת מחשש לבישול של גויים, וכן מהשמן שבו משתמשים במסעדות שאינו תמיד כשר.

הסרטון זכה לתגובות רבות. בציבור המסורתי והדתי התגובות היו ברובן חיוביות או משועשעות, אך בקרב חלקים מהציבור החילוני נשמעה ביקורת.

תמר לסקר, שיתפה את הסרטון של הציפ'ס וכתבה, "איך חילונים (שמגדירים עצמם ככאלה) מתחברים לאירוע הזה שנקרא צוהר. יופי הם חמודים ונחמדים ומריצים דאחקות על החתן במעמד החופה, אחלה אז תזמינו סטנדאפ עם מנהלת הצגה שירותית. חילוניות יהודית זה דבר ויש את הוויה וחבל על הקטע להתחתן בצוהר כי זה לייט".

גולשים מהצד הדתי השיבו לה. אחד מהם, בשם ניקו, כתב, "צוהר ארגון דתי חושף שהוא ארגון דתי? סערה!! כן ארגון דתי אורתודוקסי שומר הלכה אורתודוקסית. הם פשוט לא מנסים לכפות/לשנות, ומנסים באמת לייצר שיח בריא".

גם בועז הצטרף לדיון וכתב, "לא הבנתי, אבל זאת הדעה האורתודוכסית הרגילה לגבי בישול גוי". לדבריו, "האמת ספציפית לגבי צ'יפס בדרך כלל יאסרו כי אין דרך לדעת מבחינת הכשרות עצמה, ולא מבחינת בישול גוי, שדווקא מכיר הרבה שיתירו בדברים כאלה שהם לא ממש ארוחה בפני עצמה. אבל ארוחה ממש ("שעולה על שולחן מלכים"), אף אחד לא מתיר".

היו גם אנשים לא דתיים שהשיבו לה. רון בר, כתב: "רב של צוהר חיתן אותי והוא היה מקסים ונכנס לנו ללב וכל התהליך היה מהמם ואני ממליץ בחום לכל מי שמתלבט, איך הסרטון קשור למתחתנים?".