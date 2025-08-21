ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בראיון לערוץ סקיי ניוז האוסטרלי כי גם לאחר הסכמה אפשרית למתווה וויטקוף, ישראל תמשיך בפעולה צבאית עד להשמדת חמאס.

"אנחנו נשמיד אותם בכל מקרה, אין שאלה. זה כמו להשאיר את ה-SS בגרמניה. זה יכול להסתיים אם חמאס יניח את נשקו וישחרר את כל החטופים, לפחות את אלה שבחיים", אמר.

בנוגע למשך המלחמה ציין נתניהו: "אנחנו על סף סיום המלחמה הזו, שבע חזיתות כולל איראן ושלוחותיה, וכשזה יקרה יהיו לנו המון הזדמנויות להרחיב את הסכמי השלום".

על אפשרות של מדינה פלסטינית השיב בתוקף, "לא נבצע התאבדות ונקים עוד מדינה פלסטינית בלב ישראל כי כבר יש מדינה פלסטינית דה פקטו בעזה ומה הם עושים איתה?".