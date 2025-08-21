במפלגתו של ח"כ בני גנץ, כחול לבן, לא פוסלים הבוקר (חמישי) הצטרפות מחדש לממשלה.

אמש דווח ב"כאן חדשות" כי בצל האיומים מצד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לפרק את הממשלה אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יפסיק את המלחמה בשביל עסקה.

בהודעת המפלגה נמסר: "אידיוט, ולא ממש שימושי - הוא מי ששונא את ביבי יותר משרוצה להחזיר חטופים".

את הציוץ שיתף שר החוץ גדעון סער, שותפו לשעבר של גנץ למפלגת המחנה הממלכתי, שהתפרקה לפני מספר חודשים.

לפיד הגיב על הדיווחים ופנה הבוקר אף הוא לנתניהו: "יש ממני רשת ביטחון של 24 אצבעות לכל עסקת חטופים. הוא אפילו לא צריך לתת שום דבר בתמורה, רק שיחזיר אותם הביתה".