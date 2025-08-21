במפלגת הליכוד פרסמו היום (ה') תגובה חריפה לדברי יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.

בליכוד הזכירו כי ליברמן "הבטיח לחסל את הנייה תוך 48 שעות, להביא עונש מוות למחבלים ולחוקק את חוק הנאמנות - ובסוף סיים כשר אוצר בממשלה שהעבירה מיליונים לאחים המוסלמים והכניסה אלפי פועלים מעזה לישראל לראשונה מאז צוק איתן."

עוד נמסר מהמפלגה כי "ליברמן ממשיך לעבוד על הציבור ולשחק איש ימין, בזמן שבפועל הוא פועל עם מנסור עבאס ויאיר גולן להיכנע לחמאס, לעצור את המלחמה ולהקים ממשלת שמאל קיצונית".

בריאיון לאולפן ynet טען ליברמן כי "נתניהו בחר להקריב את כל החטופים על מזבח שימור הקואליציה". לדבריו, "נתניהו לא רוצה לנצח את חמאס - מי שרוצה לא ממן את הטרור במקביל במסווה של 'סיוע הומניטרי'". הוא הוסיף: "יש דשדוש מכוון, ראש ממשלת 7 באוקטובר לא רוצה לסיים את המלחמה. זה ברור שהוא החליט להקריב את החטופים על מזבח שימור הקואליציה".