צה"ל החל בשיחות התראה ראשוניות עם גורמי רפואה וארגונים בינלאומיים בצפון רצועת עזה, כחלק מהיערכותו לפינוי אוכלוסייה אזרחית מהעיר עזה דרומה.

השיחות התקיימו על ידי קציני מנהלת התיאום והקישור לעזה במתפ"ש, ונועדו להכין את הגורמים השונים לאפשרות של הנעת אוכלוסייה רחבת היקף.

במהלך השיחות הדגישו הקצינים בפני גורמי הרפואה כי נערכת התאמה של תשתיות בתי החולים בדרום הרצועה, במטרה לקלוט חולים ופצועים שיועברו מצפון. זאת לצד הכנסת ציוד רפואי מוגבר, בהתאם לבקשות שהועברו על ידי ארגוני הסיוע הבינלאומיים.

קצין במנהלת התיאום והקישור לעזה אמר לגורם בכיר במערכת הבריאות הפלסטינית: "אני מדבר איתך על האפשרות לכניסת הצבא לעיר עזה - יהיה פינוי מלא מעזה לדרום הרצועה. הדבר הזה דורש מכם להכין תכנית להעברת הציוד הרפואי מצפון לדרום, על מנת שתוכלו לספק מענה לכל החולים בדרום הרצועה ולהכין את בתי החולים לקליטת החולים שיגיעו מצפון. חשוב לנו שתקבלו זאת ממקור רשמי. אנו הולכים לספק לכם מקום שתהיו בו, בין אם זה בית חולים שדה או כל בית חולים אחר".