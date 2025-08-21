בית משפט השלום בירושלים האריך ביום אחד את מעצרו של החשוד בהעברת בקשה ל"דין רודף" נגד היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, ואסר על פרסום שמו.

בפתח הדיון אמר נציג המשטרה כי "החשוד הגיע לביתו של הרב יוסף וביקש לשוחח עימו. כשסורב הוא מסר מכתב ובו הביע רצון לרצוח היועמ"שית. הכתובת על הקיר. נתפסו ברשותו מחשבים וטלפונים ניידים ואנחנו רוצים לבדוק אם יש מעורבים נוספים".

עו"ד עידן בוטבול, המייצג את החשוד, שאל "האם יש אינדיקציות שהוא ניסה לפנות ישירות ליועמ"שית?", ונציג המשטרה השיב: "לא. החשוד מסר בחקירתו באופן מפורש שביקש היתר לרצוח אותה".

לקראת תום הדיון אמרה השופטת מרים צ'רקה כי "החשוד לא הלך לרב אזוטרי. יכול להיות שהוא רצה להפחיד את היועצת המשפטית לממשלה".

החשוד, תושב ירושלים, נעצר אתמול בעקבות מכתב שנמצא סמוך לביתו ובו איום לרצוח את בהרב-מיארה. במכתב הוצגה בקשה לרב יצחק יוסף, שיוציא "דין רודף" שיתיר את דמה של היועמ"שית: "הערב-רב מחללים שם שמיים בפעילותם נגד עולם התורה, אני מוכן להרוג את היועמ"שית אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור. בלי הסכמה לא אעשה זאת".

במכתב שנשלח למפכ"ל המשטרה דני לוי נכתב מטעמו של מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן כי "התקבלה אצלי פנייה דחופה מלשכתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. בפנייה זו התריעה לשכת הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן את חיי היועמ"שית. עם קבלת הצהרת הכוונות הורה כבוד הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע לטיפולכם הדחוף. בהנחיית השר יריב לוין התבקשתי לפעול באופן מיידי מול גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים לטיפול".