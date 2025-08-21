המשטרה עצרה היום (חמישי) שני תושבי ארצות הברית הלומדים בירושלים, בחשד שצילמו מתקן ביטחוני רגיש בכניסה לעיר.

במשטרה ביקשו מבית המשפט להאריך את מעצרם בחמישה ימים נוספים לצורך המשך החקירה.

בחודשים האחרונים נחשפו מספר מקרים חמורים של ריגול ומגע עם גורמי מודיעין איראניים. בחודש שעבר הוגש כתב אישום נגד אזרח ישראלי שעלה מאיראן בשנת 1999, בגין מגע עם סוכן זר ומסירת מידע לאויב. לפי האישום, קיים הנאשם קשר מתמשך עם גורם איראני גם במהלך מלחמת "חרבות ברזל" וגם במבצע "עם כלביא", במטרה לפגוע בביטחון המדינה.

במקרה נוסף, חייל צה"ל ששירת ביחידה מסווגת הואשם בחודש יולי כי מסר מידע רגיש לגורמים איראניים תמורת תשלום. החייל, כך נטען, העביר סרטוני יירוטים ותיעוד נפילות טילים בישראל.