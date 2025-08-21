גבר כבן 50 נהרג היום (חמישי) בתאונת דרכים בכביש היורד מגבעת שלם לקדומים צפון.

התאונה התרחשה בין אוטובוס של החברה לפיתוח השומרון לבין כלי רכב תפעולי שעבד בסימון נתיבי התנועה ביישוב.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

פראמדיק מד"א ישראל חיים ליפשיץ סיפר, "כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב נוסף. גבר כבן 50 היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

במועצה המקומית קדומים מסרו כי ההרוג, מפעיל הכלי התפעולי, אינו תושב היישוב. עוד הוסיפו כי התושבים שולחים תנחומים למשפחתו, וכי הם פועלים עם משטרת ישראל לתחקור המקרה.