שני גברים בני 34 ו-35, תושבי ירושלים, חצו אתמול (רביעי) עם אופנוע ימי את הגבול לכיוון ירדן.

כוחות השיטור הימי של משטרת אילת בסיוע צה"ל - זירת ים סוף, איתרו את רוכבי האופנוע והשיבו אותם לגבול ישראל.

השניים עוכבו לחקירה בתחנת משטרת מרחב אילת ולאחר מכן שוחררו בתנאים מגבילים. במשטרה הדגישו כי "חציית גבול ימי ללא היתר אסורה על פי החוק ותגרור פתיחת הליך פלילי כנגד מבצעה".

עוד נמסר מהמשטרה כי יש לנהוג באחריות בעת פעילות ימית, במיוחד במפרץ אילת הסמוך לגבולות בינלאומיים.

בנוסף, נמסר, מומלץ להצטייד במכשיר סלולרי מוגן רטיבות לצורך יצירת קשר עם מוקדי ההצלה במקרה חירום.