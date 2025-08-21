שרת התחבורה מירי רגב התייחסה היום (חמישי) במסיבת עיתונאים לתקלה הנרחבת ברכבת ישראל, והודיעה כי תחנות ההגנה והשלום בתל אביב יחזרו לפעול בתחילת השבוע הבא.

לדבריה, תחנת ההגנה תשוב לפעילות כבר ביום ראשון, ועד 1 בספטמבר יחזרו לפעול גם תחנות גני אביב וכפר חב"ד.

רגב הסבירה כי התיקון התקדם מהר מהצפוי, בזכות זמינות חלקי חילוף. "צפינו שתיקון התקלה ייקח שבועות, אך אני שמחה שלאור העובדה שהיו כאן חלפים נקדים מאוד את החזרת הרכבות לתפקודן", אמרה.

במסיבת העיתונאים תקפה השרה את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואת המפגינים, שלדבריה גרמו לעומסי תנועה. "במדינה מתוקנת היועמ"שית לא הייתה מאשרת - לא לחרדים ולא לקפלניסטים - לחסום כבישים, והאוטובוסים היו מגיעים בזמן", אמרה, והוסיפה, "אל תחסמו כבישים בבקשה".

רגב האשימה כי ישנם גורמים "המנצלים את האירוע הבטיחותי לאמירות פוליטיות ולפוליטיקה קטנה", וקראה לתת גיבוי להנהלת רכבת ישראל.

מנכ"ל רכבת ישראל אבי אלמליח עדכן כי עבודות התיקון עדיין צפויות להימשך באזורים מסוימים. "התוכנית המקורית הייתה לסיים ביום שלישי הקרוב. ביום שני נסיים את האזור של תחנת ההגנה, אבל בכפר ויתקין הדבר ייקח עוד כמה ימים, ויסתיים רק בשבוע שלאחר מכן".

אלמליח טען כי הציבור לא נפגע בפועל כתוצאה מהשיבושים, ואמר כי "כל נוסע קיבל את המענה. לא היה מצב שנוסע הגיע וחיכה לאוטובוס".

רגב הודתה כי נגרמו עומסים לתושבים, אך הדגישה את חשיבות הבטיחות. "אני יכולה להבין את הכעס ואת התסכול. גם הילדים שלי נוסעים ברכבת, וגם השכנים והמשפחה. הרכבת היא עוגן מרכזי בתחבורה הציבורית. ניסינו לתת את החלופות הטובות ביותר", אמרה.

עוד הוסיפה השרה כי הנחתה להקדים את לוחות הזמנים ככל שניתן, "ביקשתי להקדים את הפעילות, לעבוד 24/7, להביא עובדים מחו"ל".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "עשרות אלפי אנשים נדחקו הבוקר בתחנות הרכבת במראות שהזכירו מדינת עולם שלישי. תחנות הרכבת המרכזיות משותקות והממשלה לא מציעה שום פתרון. מירי רגב היא שרת תחבורה כושלת בממשלה הכי גרועה בתולדות המדינה, הם לא מסוגלים לנהל כלום".