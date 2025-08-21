מנכ"לית בנק ישראל, שולמית גרי, תסיים את תפקידה בתחילת השנה הבאה, בתום קדנציה של חמש שנים. נגיד בנק ישראל הודיע כי יוקם הליך איתור למינוי מנכ"ל חדש.

גרי נכנסה לתפקידה בספטמבר 2020 וניהלה מספר חטיבות מרכזיות בבנק ובהן הון אנושי, טכנולוגיות מידע, מחלקת המטבע, אגף נתוני אשראי ועוד.

בתקופת כהונתה התמודדה עם אתגרי מגפת הקורונה והמלחמה, קידמה את ההיערכות לחירום והובילה פרויקטים בתחום התשתיות, ההון האנושי והאסטרטגיה הארגונית.

בין הצעדים המרכזיים שהובילה: חיזוק יכולות העבודה בשעת חירום, הקמת מאגר אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, גיבוש תכנית האב לתשתיות הפיזיות של הבנק, שיפור מערך הגיוס ושימור עובדים, וכן יישום היעדים האסטרטגיים לשנים הקרובות.

גרי הודתה לנגיד על שיתוף פעולה הדוק לאורך כהונתה, "אני מודה לנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, על ההזדמנות להוביל לצדו את בנק ישראל בתקופות סוערות ורוויות אתגרים".

הנגיד מצדו שיבח את עבודתה, "שולמית הצטרפה לבנק ישראל בשנת 2020 כשהיא מביאה איתה ניסיון ניהולי עשיר. הכישורים, הניסיון והידע של שולמית היו לי לעזר רב מאוד בניווט של בנק ישראל בשנים אלו".