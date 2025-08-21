בליל 7 באוקטובר, בחמ"ל המודיעין של אוגדת עזה, הבחין חייל צעיר בסימני מודיעין מדאיגים.

בטורו בידיעות אחרונות חשף נדב איל כי החייל, שכונה ר', היה משוכנע שחמאס עומד לבצע פשיטה, ונשאר כל הלילה בעמדתו לצד חיילת נוספת.

לפי הדיווח, ר' ניסה לשכנע את מפקדיו להיערך, אך לקצינות הרלוונטיות נאמר "לחזור לישון". גם קצין המודיעין של האוגדה, ע', לא התרשם מהאזהרות, וכך גם מפקד האוגדה, תת-אלוף אבי רוזנפלד, שלא הגיע לחמ"ל על אף ששהה בבסיס.

איל מזכיר כי התרעות נוספות ביחידת 8200 לא טופלו. בתחקיר אמ"ן שנערך לאחר מכן עלה כי אילו ההתרעות שהצטברו היו מוצבות על מפה אחת, ייתכן שהמסקנה הייתה שונה.

עוד דווח כי לאוגדת עזה היה מודל התרעה ייעודי, אך הוא לא כלל אפשרות של פשיטה רחבה מצד חמאס. אילו היה מופעל גם במתכונתו המצומצמת - הייתה יוצאת התרעה לכלל צה"ל.