ערוץ 7 ביקר באולפן החזרות למופע ג' אלול של הציונות הדתית ושמע כמה מהצלילים ומעט על ההיערכות של מוזיקאים רבים שייקחו חלק באירוע הגדול שיציין 90 שנה לפטירתו של הראי"ה קוק זצ"ל וייערך בימים ראשון ושני בבנייני האומה בירושלים.

הזמר והיוצר שמואל מספר על ההתרגשות לקראת האירוע המהווה הצדעה לציונות הדתית ובו ישתתפו אמנים רבים בהם יונתן רזאל, אברהם פריד, ישי ריבו ועוד רבים אחרים.

בין השירים שינוגנו באירוע גם השיר 'גם כי אלך' אותו הלחין רב סמל מתקדם יוסי הרשקוביץ הי"ד בעזה לפני נפילתו בקרב.

הדס, אלמנתו, מספרת לנו כי את השיר ישירו יחד בנו של יוסי עם יונתן רזאל. "מרגש מאוד להביא בכל פעם את השיר הזה שקיבלנו מתנה, שיר שאנחנו מרגישים שכמו הניגון 'אני מאמין' ששרד את השואה, קיבלנו את השיר מיוסי מעזה באמצעות גולן ואך ומרגש לשמוע את ההכנות ולהיות חלק".

הזמר והיוצר אלירן שדה מספר על החשיבה המדוקדקת בבחירת השירים על מנת לצקת דרכם תוכן מלא של מורשת הרב קוק.

הזמר והיוצר רועי ידיד מוסיף גם הוא ומספר על הקשר האישי שלו, של משפחתו וילדיו, למורשת הראי"ה דרך מוסדות החינוך של הציונות הדתית. "ספגנו כולנו את רוחו של הרב קוק ואין שמח ממני להשתתף במופע הזה, מופע אורות שכולו אורות של קדושה".

הזמר והיוצר יהודה סעדו מציין כי הוא מחובר מאוד לרמב"ם וחש שהראי"ה הוא ממשיך דרכו.

