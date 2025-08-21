הרמטכ"ל אייל זמיר בביקור בעזה דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (חמישי) סיור שטח ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, מפקד חטיבת כפיר, אלוף-משנה א' ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור נפגשו הרמטכ"ל ומפקד הפיקוד עם לוחמי חטיבת כפיר וחטיבה 188. הם קיימו תחקיר בנקודת ההתקלות עם מחבלי חמאס בחאן יונס, שם סוכל אתמול פיגוע. הרמטכ"ל הביע הערכה ללוחמים על הדריכות והתגובה המהירה שהובילה לחיסול מרבית המחבלים.

הרמטכ"ל הנחה את המפקדים להעמיק בתחקור האירוע, להפיק לקחים ולהמשיך בפעילות נחושה ומקצועית.

לדבריו, "אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית מאתגרת ועצימה. הזירה בעזה היא המאמץ העיקרי שלנו. אנחנו מתקדמים עם המאמצים לפעולה בעיר עזה. המשימות שלנו נותרו שחרור החטופים והכרעת חמאס - אנחנו לא ננוח ולא נעצור עד שנשלים אותן".

עוד הוסיף הרמטכ"ל, "פגענו בחמאס פגיעה קשה מאוד. הוא היה צבא טרור והיום הוא ארגון גרילה. אנחנו נמשיך ונפגע בחמאס בכל מקום, בפנים ובחו"ל. ניסיון הפיגוע שסוכל פה משמעותי, אני מעריך אתכם ואת האופן בו פעלתם. האירוע הזה יכל היה להסתיים אחרת. אם לא הייתם פה חוליית המחבלים הזו הייתה מגיעה ליישובים".

בהמשך דבריו הדגיש, "הנוכחות שלכם לצד הפעולות המבצעיות הם חלק מההגנה על יישובנו, אתם השכפ"צ. הוצאנו אתמול עשרות אלפי צווי מילואים לכוחות שיצטרפו. אנחנו מעריכים את אנשי המילואים ואת המשפחות שלהם, הם עושים עבודת קודש. אני בטוח שיתייצבו עד להשלמת המשימה".

הרמטכ"ל סיכם כי צה"ל ממשיך לנהל את הלחימה בשיתוף עם הדרג המדיני במטרה להציג את מירב האפשרויות להמשך. "המאבק שלנו עוד ארוך ונכונו לנו אתגרים רבים. עם ישראל כולו מסתכל עליכם וסומך עליכם. אין לנו אפשרות אחרת מלבד ניצחון. חטיבת כפיר תמשיך לעמוד עמידה איתנה ולהביא הישגים".