אלוף-משנה א', קצין ההנדסה של פיקוד דרום בזמן מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר, הודיע כי החליט לוותר על מינויו למפקד יחידת יהל"ם ולסיים את שירותו בצה"ל.

במכתב שהעביר למפקדיו כתב הקצין כי בנסיבות אישיות קיבל את ההחלטה שלא להיכנס לתפקיד החדש ולפרוש מהשירות. ההודעה נמסרה זמן קצר לפני שהיה צפוי להיכנס רשמית לתפקידו כמפקד היחידה.

הרקע למהלך נוגע לקשיים אישיים שחווה מאז פרוץ הלחימה, כאשר שימש באותם ימים כקצין ההנדסה של פיקוד דרום והתמודד עם האתגרים המבצעיים שהציבה מתקפת הטרור.

מדובר בקצין מוערך ובצה"ל הופתעו מהחלטתו הבלתי צפויה.

הקצין הבכיר צפוי לסיים את שירותו בצה"ל לאחר שנים רבות של פיקוד ותפקידי לחימה במערך ההנדסה הקרבית.