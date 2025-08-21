המיליארדר החסידי יואלי לנדא, מהדמויות הבולטות בחסידות סאטמר האנטי-ציונית, תקף היום בחריפות את המפלגות החרדיות בישראל והאשים אותן בכך ש"נכנסו עמוק לפוליטיקה ושכחו להיאבק על ערכי היהדות", כלשונו.

בנאום שנשא בירושלים במעמד חלוקת "שקל הטהור", הוא הכריז על נכונות לתמוך כלכלית בכל מוסד דתי שיפסיק לקבל מימון ממשלתי.

לנדא, שהגיע מניו יורק עם משלחת של תורמים עשירים מקהילת סאטמר, פתח במתקפה ישירה על הממסד החרדי בישראל.

"המאבק של המפלגות החרדיות כיום הוא על מי שיהיה בפנים יותר ויישב על כסא טוב יותר, ומי יקבל חניה טובה יותר בל"ג בעומר במירון", אמר. "מעבר לכך לא נאבקים על כלום".

המיליארדר חשף כי קהילת סאטמר, הפזורה בעיקר בארצות הברית וקנדה, העבירה מאז 1952 למעלה מ-3.5 מיליארד דולר (כ-12 מיליארד שקל) למוסדות דת בישראל המסרבים לקבל מימון ממשלתי.

"בשבועיים האחרונים לבד חילקנו עוד 7 מיליון דולר", הוא גילה, והוסיף כי הסכום צפוי לגדול משמעותית.

הביקורת הגיעה על רקע החרפת המשבר בין הממשלה לציבור החרדי סביב חוק הגיוס. לנדא נקט בטון אישי וביקש מהקהילות החרדיות: "עד מתי תרמו את עצמכם? עוצרים כל יום אברכים ובחורים ומוציאים אותם מהבתים שלהם, ואתם עדיין ממשיכים לשתף פעולה עם המדינה".

חסידות סאטמר, שמונה מאות אלפי חסידים ברחבי העולם, נחשבת לאחת הקהילות החרדיות העשירות והמשפיעות ביותר.

היא נוהגת בסירוב מוחלט לכל שיתוף פעולה עם מדינת ישראל מתוקף אידיאולוגיה אנטי-ציונית קיצונית שיסד האדמו"ר יואל טייטלבוים לאחר השואה.

"אנחנו אומרים למדינה: מוחל טובות, לא מדובשך ולא מעוקצך", הכריז לנדא. "אנחנו לא צריכים מכם כלום, כי אנחנו לא הולכים לתת לכם כלום אף פעם. כמו שלא מנהלים משא ומתן על שמירת שבת, לא מנהלים מו"מ על אף נשמה יהודית".

המעמד התקיים ליד בניין חדש שנבנה, לדברי לנדא, תוך שנה בלבד ללא כל סיוע ממשלתי. זאת כהוכחה ליכולת הכלכלית של הקהילה לתמוך במוסדות המסרבים לכספי המדינה. "רואים ניסי ניסים מהכסף הכשר יחד עם שפע גדול", אמר.