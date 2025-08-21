18 יזמים מהציבור החרדי סיימו השבוע תכנית הכשרה יזמית ראשונה מסוגה שבה פיתחו 10 מיזמים טכנולוגיים חדשים.

התכנית, שהופעלה על ידי BizLabs במסגרת מרכז החדשנות החרדי "ביזמקס" בירושלים, הכשירה את המשתתפים ברכישת ידע ביזמות ופיתוח מוצרים טכנולוגיים.

המשתתפים למדו במהלך התכנית יסודות יזמות, מחקר שוק, בניית מוצר ראשוני (MVP), שימוש בכלי בינה מלאכותית והכנת מצגות למשקיעים.

התכנית הוקמה לאחר שנמצא כי סטארטאפים עם מייסדים חרדים מתקשים יותר למצוא השקעות המשך בהשוואה לכלל האוכלוסייה.

בין המיזמים שהוצגו: האחים מנחם ויחיאל דימנשטיין פיתחו את Planit, אפליקציה לניהול זמן של הורים עסוקים המאפשרת ניהול משימות ומעקב אחר פעילויות המשפחה. שלמה קדוש, מתכנת בלמ"ס, פיתח פתרון לצמצום פקקי תנועה באמצעות רמזורים חכמים.

אלכס קולינקו יצר פלטפורמה למשקיעים חסרי ניסיון שאוספת הזדמנויות השקעה ומנתחת אותן מבחינת אמינות המייסדים ורמת הסיכון. אלי חממי עובד על פלטפורמה לייעוץ עסקי ופיננסי אוטומטי בעזרת בינה מלאכותית.

אלעזר לדרמן, שמנהל בוט וואטסאפ עם למעלה מ-20,000 משתמשים, פיתח מוצר לניהול תורים לבעלי עסקים קטנים, עם התמקדות בשוק המספרות. ישראל הרשקוביץ, הנדסאי בניין, יצר פלטפורמה לחישוב כמויות חומר להצעות מחיר שמקצרת תהליך של ימים לדקות בודדות.

שמואל קבלי, שמנהל עם אשתו חברת עיצוב גרפי, בונה אתר למכירת הדפסי אומנות בארצות הברית - שוק שבו החברות המובילות מגיעות למאות מיליוני דולרים בשנה. אביה זכריה, מתכנת בכיר בחברת One Zero, פיתח רעיון לפלטפורמה לכתיבת קוד אוטומטית עבור חברות תוכנה בעזרת בינה מלאכותית.

אירוע הסיום כלל סיור בחברת הפינטק Cross River Bank בקרית המדע בירושלים ומפגש עם גרי לוויט, יזם ומשקיע בינלאומי במיזמים טכנולוגיים, שבפניו הציגו המשתתפים את הפרויקטים שלהם.

"הקורס הוכיח שכאשר נותנים כלים מקצועיים ותמיכה נכונה, היזמים החרדים מפתחים פתרונות מתקדמים ברמה גבוהה", אמר אליהו דינוביץ, מנכ"ל ביזמקס. "אנחנו שמחים לראות 10 מיזמים חדשניים שמגיעים ממגוון תחומים טכנולוגיים ועונים על צרכים אמיתיים בשוק".

התכנית פועלת במסגרת ביזמקס שהוקם על ידי קרן קמח, קרן אחים גלובל ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים. המטרה היא לסייע לסטארטאפים בבעלות חרדית להתגבר על המחסומים בגיוס השקעות ולהשתלב בטוב יותר בתעשיית ההיי-טק הישראלית.